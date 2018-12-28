Пт, 28.12.2018
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Назван день, ставший самым напряженным для таллиннских отделений экстренной медицины

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino/ Pärnu Postimees / Scanpix

Рождественские праздники по грегорианскому календарю прошли без особой нагрузки на отделения экстренной медицины Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральной больницы, а также Таллиннскую скорую помощь.

Самым напряженным оказался уже послепраздничный день — 27 декабря, когда пациентов, например в ОЭМ Ляэне-Таллиннской центральной больницы, как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, оказалось на треть больше обычного.

Однако большая часть пациентов прибегала к помощи экстренной медицины в связи с характерной для этого времени вспышкой гриппа. У скорой помощи было много вызовов, связанных с простудными заболеваниями.

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