Назван день, ставший самым напряженным для таллиннских отделений экстренной медицины

Самым напряженным оказался уже послепраздничный день — 27 декабря, когда пациентов, например в ОЭМ Ляэне-Таллиннской центральной больницы, как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, оказалось на треть больше обычного.

Однако большая часть пациентов прибегала к помощи экстренной медицины в связи с характерной для этого времени вспышкой гриппа. У скорой помощи было много вызовов, связанных с простудными заболеваниями.