Психологи: пожилым людям важно выходить в свет

Пожилым людям гораздо проще побороть депрессию, чем молодежи. Как передает MedDaily со ссылкой на Medical Express, пожилые люди способны снизить риск депрессии на 32%, просто выходя в свет. Если человек посещает культурные мероприятия минимум раз в месяц, риск снижается на 48%.