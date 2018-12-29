Китайские ученые потеряли связь с людьми, которым подредактировали гены

Некоторое время назад китайские ученые заявили о том, что они осуществили первые успешные попытки редактуры генома человека. Это утверждение вызвало опасения в научном сообществе по поводу нарушений законов этики и нежелательных последствий. Через некоторое время другой китайский ученый выступил с утверждением о том, что он «подредактировал» ДНК девочек-близнецов, тем самым сделав их неуязвимыми перед вирусом ВИЧ. Ученые подчеркнул, что работает и над другим ребенком, который пока находится в утробе матери. В обоих случаях использовалась программа редактирования генома CRISPR, которую впервые описали еще в 1987 году. Утверждается, что она дает невероятные возможности для исключения самых разных наследственных болезней и дефектов.

Однако работавшие над этой программы ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявляют, что наблюдения за людьми, которые прошли через редактуру генома, являются чуть ли не такими же важными, как и проведение самой этой процедуры. А теперь стало известно, что китайские ученые не могут осуществлять эти наблюдения, потому что они потеряли связь со своими пациентами. Между тем без этих наблюдений сложно сделать предположение о том, насколько безопасным является редактура генома, и каким образом она сказывается на здоровье человека, поскольку уровень знаний об этом минимален.