Ученые нашли способ вернуть людям слух

Человеческий организм не может обратить вспять потерю слуха. Однако природе известен механизм регенерации, который бы позволил решить эту проблему, передает MedDaily со ссылкой на Medical News Today. К примеру, этот механизм работает у птиц. Нередко потеря слуха вызвана повреждениями чувствительных волосков в ухе. Они улавливают вибрации и трансформируют их в электрические сигналы, понятные для мозга.