Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха

"В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами - особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки", - рассказали в ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. "Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%", - отметили в ERV.

Также в компании назвали самые привлекательные новогодние направления для российских туристов.