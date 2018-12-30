Ученые нашли ответственный за повышенную тревожность белок

К тревожным расстройствам относятся сразу несколько групп заболеваний, для каждого из которых характерно ощущение сильного страха и тревоги, немотивированных и подолгу не проходящих. Наряду с тревожностью и беспокойством пациенты также могут ощущать головные боли, тошноту, сердцебиение, напряжение в мышцах, головокружение, бессонницу, истощение, болезненные желудочно-кишечные реакции.

Немецкие исследователи осуществили эксперимент на мышах, который выявил связь тревожности с действием белка IgSF9b. Они обнаружили, что блокирование данного белка в ингибиторных синапсах позволяет снизить повышенную активность нейронов миндалевидного тела головного мозга и благодаря этому избавиться от проявления тревожности.