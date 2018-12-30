Необъяснимо: из глаз мужчины потекли кровавые слезы

22-летний мужчина обратился в медицинский институт, находящийся в индийском городе Порт-Блэр, остров Южный Андаман. Случай с внезапным кровотечением из глаз повторился дважды, после чего индиец решил обратиться к врачам. Как само кровотечение, так и его остановка происходили внезапно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты провели всевозможные тесты, в результате которых оказалось, что пациент в полном порядке. В частности, проверке подверглись показатели свертываемости крови и прочность капилляров. В результате ему был поставлен диагноз гемолакрия — крайне редкое состояние, при котором слезы текут вместе с кровью. Причина так и не была установлена.