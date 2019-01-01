Новый год в роддоме: в первые же часы родилось трое мальчиков
1 января 2019, 10:51
Первый ребенок в 2019 году родился в родильном отделении клиники ТУ почти сразу после наступления Нового года. Мальчик появился на свет в 1.01.
Спустя почти полчаса, в 1.36 там же родился еще один мальчик, еще один младенец мужского пола увидел свет в 2.35. Таким образом утром 1 января в клинике было уже трое новорожденных новогодних мальчиков.
31 декабря в клинике ТУ появилось на свет семеро детей, из них четыре мальчика и три девочки.