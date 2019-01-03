Реабилитированы: пять продуктов, вред которых преувеличен

Пицца. Возможно, кому-то кажется, что пицца - это самый опасный фастфуд для фигуры. Но в реальности это блюдо может быть вполне сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Правда, это верно лишь в том случае, если в начинке пиццы содержится много овощей и не слишком много сыра, а тесто - тонкое, сообщает МедикФорум.

Молоко. Нередко можно услышать, что молоко не усваивается взрослым организмом. Однако статистически по всему миру становится всё больше людей, которые хорошо усваивают молочные продукты. И в этом нет ничего плохого - все же молоко снабжает организм кальцием, белком, витаминами, а также улучшает иммунитет.

Картофель. Еще один продукт, вред которого преувеличен. Печеный и вареный картофель не вызывает ожирения, при этом он является источником важнейших для сердца калия и магния, а также витаминов В6 и клетчатки, улучшающих нервную систему и пищеварение.

Дрожжи. Многие искренне верят в то, что бездрожжевой хлеб гораздо полезнее продукта с дрожжами. Однако хлебопекарные дрожжи полезны: в них много белка и аминокислот, витаминов группы B, незаменимых жирных кислот и других необходимых здоровью микроэлементов.

Соль. Если кто-нибудь будет убеждать вас в том, что от соли нужно отказаться, скажите, что вред соли явно преувеличен. Соль как источник натрия необходимо употреблять в количестве 5–6 граммов в день.