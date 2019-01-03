В Эстонии вдвое увеличилась скорость распространения гриппа

На последней неделе года из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 2524 человека, из них 47,5 процента были детьми, сообщил Департамент здоровья. Подтверждение нашло 210 случаев заболевания гриппом, что в два раза больше, чем в период с 17 по 23 декабря, когда было зарегистрировано 109 случаев.

Общее число обратившихся к врачу людей, которое росло две недели подряд, на последней неделе уменьшилось почти на треть. В Департаменте здоровья считают, что это связано со школьными каникулами или праздниками, когда заболевшие предпочитают сразу не обращаться к врачу.

В то же время число заболевших гриппом продолжило расти. В течение последних двух недель больных гриппом стало в четыре раза больше. Большинство случаев гриппа были лабораторно подтверждены в ЭМО больниц и пациентов отпускали домой, так как их состояние не требовало госпитализации.

Больше всего заболеваемость выросла среди детей, что, по оценке Департамента здоровья, характерно для начала сезона. 44 процента лабораторно подтвержденных случаев гриппа касались возрастной группы до 15 лет, 35,7 процента - людей трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) и одна пятая - пожилых. Как правило, дети заболевают первыми и обычно переносят грипп легче. Заболеваемость взрослых зачастую связана с заботой о детях и нахождением рядом с ними. К сожалению, именно взрослые чаще всего нуждаются в госпитализации.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, с начала сезона из-за гриппа в больницу попали 128 пациентов, более 79 процентов из них - дети. Согласно поступившей в Департамент здоровья информации, в интенсивном лечении из-за гриппа нуждались пять человек в возрасте от 34 до 64 лет, все они входили в группы писка.