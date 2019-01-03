Ида-Таллиннская больница ищет составителя проекта центра здоровья "Магдалена"

Ида-Таллиннская центральная больница объявила о проведении государственного тендера на проектирование центра здоровья "Магдалена", предполагаемая стоимость проекта составит 4,6 млн евро, из них 1,7 млн евро придется на помощь со стороны государства, передает BNS.
Как отмечает учреждение, основной целью проекта является реконструкция корпусов A, C и D отделения "Магдалена" и перестройка их в центр здоровья первичного уровня.
В рамках тендера должен быть составлен проект необходимых реконструкционных работ, в результате которых перестроенные корпуса должны будут соответствовать действующим в Эстонии требованиям, построены из прочных и долговечных материалов, использование помещений центра должно быть эффективным, а расходы на их содержание низкими.
Составители проекта должны учесть, что реконструкционные работы будут вестись параллельно с обслуживанием пациентов и текущим оказанием лечебных услуг в больнице и поликлинике "Магдалена".
Предложения по проекту следует подать до 21 января, проектировочная стоимость проекта 270 тыс евро.