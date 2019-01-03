Ида-Таллиннская больница ищет составителя проекта центра здоровья "Магдалена"

Как отмечает учреждение, основной целью проекта является реконструкция корпусов A, C и D отделения "Магдалена" и перестройка их в центр здоровья первичного уровня.

В рамках тендера должен быть составлен проект необходимых реконструкционных работ, в результате которых перестроенные корпуса должны будут соответствовать действующим в Эстонии требованиям, построены из прочных и долговечных материалов, использование помещений центра должно быть эффективным, а расходы на их содержание низкими.