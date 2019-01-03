Штрафы и проверки: читайте, какие изменения в организации рабочей среды вступили в силу с нового года

«Рабочая среда, в которой мы проводим заметную часть времени, оказывает сильное влияние на здоровье и благополучие человека, и поэтому мы должны делать ее безопасной для здоровья работников. За обеспечение безопасной рабочей среды и безопасное поведение несут ответственность как работодатели, так и работники. Однако и государство должно формировать политику рабочей среды, которая бы мотивировала работодателей и работников уделять внимание безопасности труда, а также защищать здоровье работника от возможных опасностей», - сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Работника следует направлять на проверку здоровья, исходя из встречающихся в работе опасностей и в случае наличия определенных рисков, например, биологических опасностей или канцерогенов, проверка здоровья будет проходить до соприкосновения с опасностью в рабочей среде.

Теперь работодатель может направить работника на первичную проверку здоровья на протяжении более продолжительного срока, что означает, что проверка будет проходить в течение испытательного срока, а не в первый месяц работы, как прежде.

Согласно новому порядку, работники и работодатели смогут договориться о выплате договорного штрафа за нарушение требований к трудовому здравоохранению и безопасности труда. В соглашении о договорном штрафе следует остановить конкурентные действия работника и работодателя, которые рассматриваются как нарушения требований к трудовому здравоохранению и трудовой безопасности, и могут поставить здоровье работника под угрозу.

Например, к таким действиям могут относиться отказ от использования работником средств личной защиты, или же не предоставление таких средств со стороны работодателя, отрицание требований безопасности к машинам, устройствам и другим рабочим средствам.

Чтобы защитить работника от неразумных соглашений, для договорного штрафа в случае нарушений будет установлена предельная граница – условленный штраф в случае нарушения работником требований трудового здравоохранения и безопасности труда не может превышать среднюю месячную заработную плату работника. Для работодателей такой границы не установлено.

Благодаря поправкам отменена обязанность работодателя оповещать Инспекцию труда об инициировании деятельности, изменении сферы деятельности и формировании совета по рабочей среде, а также представлять каждый год годовой отчет о деятельности совета по рабочей среде.