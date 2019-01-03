Чт, 3.01.2019
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Проверять здоровье работников и извещать о несчастьях на рабочем месте станет проще

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Утро, работа, офис. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

В январе нового года в силу вступят изменения Закона о гигиене и безопасности труда, которые отменять давно устаревшие и не понятные требования к рабочей среде, пишет Tervis.

Изменения сделают более современным проведение проверки здоровья работников, их обучение, оказание первой помощи на предприятиях и расследование происшествий на рабочем месте. Так, работника будут направлять на проверку здоровья, исходя из реальных опасностей на его рабочем месте. В некоторых случаях, когда речь идет и работе с такими веществами как канцерогены и асбест, работника нужно направлять на проверку до того, как он соприкоснется с этими веществами. В дальнейшем работодатель сможет направлять сотрудника к врачу в течение четырех месяцев с начала его работы, а не в течение месяца, как это было раньше.

Обучение и инструктирование сотрудников, а также организация первой помощи, будут исходить из реальной необходимости.

Согласно новым правилам, у работника и работодателя будет возможность договориться о выплате штрафа в случае нарушения правил гигиены и безопасности труда. Договариваясь о штрафе, необходимо установить конкретные действия работника и работодателя, которые будут считаться нарушением правил гигиены и безопасности труда и могут привести к проблемам со здоровьем у работника. Такими действиями со стороны работника, например, может быть игнорирование использования средств личной защиты, а со стороны работодателя – отказ выдать эти средства сотруднику.

Поправки также отменяют обязательство работодателя извещать трудовую инспекцию о начале деятельности, ее изменении и создании совета по рабочей среде.

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