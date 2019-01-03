Проверять здоровье работников и извещать о несчастьях на рабочем месте станет проще

Изменения сделают более современным проведение проверки здоровья работников, их обучение, оказание первой помощи на предприятиях и расследование происшествий на рабочем месте. Так, работника будут направлять на проверку здоровья, исходя из реальных опасностей на его рабочем месте. В некоторых случаях, когда речь идет и работе с такими веществами как канцерогены и асбест, работника нужно направлять на проверку до того, как он соприкоснется с этими веществами. В дальнейшем работодатель сможет направлять сотрудника к врачу в течение четырех месяцев с начала его работы, а не в течение месяца, как это было раньше.