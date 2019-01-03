Создавшего детей-мутантов ученого взяли под стражу

Исследователя заметили в среду. Он прогуливался по одному из балконов, огороженных металлической сеткой, и разговаривал с женщиной, вероятно, женой. Очевидцы также сообщают о четырех неизвестных в штатском, которые стояли снаружи гостевого номера, где находился Цзянькуй. Остается неясным, к какому ведомству — полиции, университету или другой организации — они относятся. Представители органов правопорядка и образовательного учреждения не отвечают на запросы, передает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам сотрудников Цзянькуя, исследователю разрешено пользоваться электронной почтой и телефоном. Он не сообщает коллегам о своем местонахождении, хотя и говорит, что находится в безопасности.

В конце ноября Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).