Из меню детсадов Эстонии могут исчезнуть подслащенные напитки

Как пишет в пятницу, 4 января, Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей, рекомендации по питанию для детских учреждений основаны на пищевой пирамиде, разработанной Институтом развития здоровья. Если на данный момент детское меню должно соответствовать прописанным нормам по содержанию в нем калорий, то в будущем закон будет указывать, какие конкретно группы пищевых продуктов должно включать в себя меню, то есть то, с помощью каких продуктов подрастающее поколение станет получать энергию. Тем самым из меню детсадовцев хотят исключить подслащенные напитки, которые не несут пищевой ценности, но при этом влияют на общие показатели калорийности меню.