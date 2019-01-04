Эксперимент: что произойдет, если пить пиво каждый день в течение месяца?

До начала эксперимента молодой человек каждое утро выходил на пробежку, а алкоголь употреблял только по праздникам. До того, как начально алкогольный марафон, герой эксперимента прошел обследование у врача, который подтвердил, что его тело находится в отличной форме. В конце месяца героя ждал еще один визит к врачу, чтобы сравнить результаты.

Первый день эксперимента прошел весело.

Первая неделя. Спустя пару дней после начала эксперимента молодой герой стал испытывать частые головные боли, чего раньше с ним не было.

Он начал ежедневно фотографироваться для того, чтобы следить за переменами: лицо стало опухшим, а вокруг глаз появились темные круги.

Появилась отечность и темные круги. ФОТО: Скриншот.

Вторая неделя. Внезапно стало в несколько раз труднее заснуть и встать с кровати утром. На засыпание герой стал тратить минимум по 40 минут, а утром несколько раз переводил будильник, в результате чего опаздывал на работу. Чтобы окончательно проснуться и начать работать, экспериментатору теперь нужно было много кофе и не менее часа.

Начались проблемы со сном. ФОТО: Скриншот.

Третья неделя. Коллеги отметили, что молодой человек стал раздражительным. Часто он заставал себя за тем, что бесцельно смотрит в монитор компьютера и не может сосредоточиться. Перед экспериментом он мог без усилий работать по четыре часа подряд, не чувствуя усталости. Теперь герою нужна была пауза каждый час, он постоянно смотрел на часы, ожидая конца рабочего дня.

Четвертая неделя. Герой старался не отказываться от утренних пробежек, но уже в процессе одевания перед выходом из дома чувствовал необходимость преодолевать себя. Обычно он пробегал семь миль, но теперь не мог осилить и половины дистанции. В конце месяца оказалось, что мужчина вышел на пробежку только пять раз, в то время как до начала эксперимента он бегал 10-14 раз в месяц.

Несмотря на то, что герой не отказался от бега, пивной живот стал заметен еще до конца месяца. Во время второго визита к врачу выяснилось, что одышка и отекшее лицо – результат ухудшения работы сердечно-сосудистой системы. Причиной появления живота стали нарушения в эндокринной системе, а бессонница возникла из-за проблем с почками.

Появился живот. ФОТО: Скриншот.