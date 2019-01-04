Пт, 4.01.2019
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Исследование: отказ от говядины спас бы миллионы жизней

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Говядина

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал результаты исследования, согласно которым, отказ от говядины в пользу других источников белка спас бы миллионы жизней и резко сократил выброс парниковых газов, пишет Tervis.

Исследование было проведено в Оксфордской Школе Мартина по заказу WEF.

Организация отмечает, что отказ от говядины снизил бы число связанных с питанием смертей на 2,4%. Если говорить о богатых странах, то в них можно говорить о 5%. Большая часть положительных результатов такого решения была бы видна именно в благополучных странах, где употребляют много говядины. В анализе не сказано, сколько людей по всему миру умирают из-за пищевых привычек и какие болезни с этим связаны. Однако WEF сообщил, что отказ от говядины предотвратил бы миллионы смертей.

Согласно приведенным в исследовании данным за 2010 год, только производство говядины создает четверть парниковых газов в сфере пищевой промышленности, и если альтернативы не найдут, спрос на белок будет разрушителей для окружающей среды.

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