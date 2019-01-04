Исследование: отказ от говядины спас бы миллионы жизней

Организация отмечает, что отказ от говядины снизил бы число связанных с питанием смертей на 2,4%. Если говорить о богатых странах, то в них можно говорить о 5%. Большая часть положительных результатов такого решения была бы видна именно в благополучных странах, где употребляют много говядины. В анализе не сказано, сколько людей по всему миру умирают из-за пищевых привычек и какие болезни с этим связаны. Однако WEF сообщил, что отказ от говядины предотвратил бы миллионы смертей.