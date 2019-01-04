Четыре мифа о китайской медицине

Миф №1: вместо китайской медицины лучше выбрать западную

У китайской медицины очень много сторонников. Ещё бы, ведь по некоторым данным она существует уже порядка пяти тысяч лет. Но несмотря на то, что китайская медицина очень востребована и актуальна, есть ряд её противников, которые уверяют, что западная медицина гораздо более эффективна.

Европейские и азиатские подходы к лечению человека, организму в целом очень отличаются. Одни и те же процессы, диагностики и терапии могут иметь существенные различия. Если в основе западной медицины лежит анализ и логика, то в китайской существуют совершенно другие схемы. Но это не значит, что один из подходов правильный, а другой нет. Что в китайской, что в западной медицине вероятность врачебных ошибок и неточностей примерно одинаковая.

Миф №2: китайские лекарства уже не актуальны

Китайские лекарства созданы уже довольно давно, они имеют природное происхождение. Именно это и вызывает опасения большинства противников. Но и эти лекарства работают на уровне биохимии. В отличие от западной медицины, в китайской существует другой принцип подбора лекарственных средств. Их назначают благодаря пониманию природы лекарств и знанию традиционной медицины. Да и работают они совершенно иначе, что вовсе не значит, что они хуже. Примечательно, что они могут быть даже эффективнее, чем то, что мы привыкли видеть в аптеках и принимать при болезнях.

Миф №3: китайская медицина не подходит западным людям

Каждый народ имеет свои особенности, поэтому, возможно, данный миф образовался именно на этой почве. Кому-то действительно лечение травами может и не подойти. Но нельзя отрицать, что это может произойти даже с представителями Китая. К тому же не забывайте, что китайская медицина очень многогранна — здесь и лечение травами, и банки, и гимнастика, и иглоукалывание, и многие другие процедуры. Методики имеют реальный оздоровительный эффект, они направлены на то, чтобы активизировать ресурсы человеческого организма.

Миф №4: китайская медицина для очень богатых людей