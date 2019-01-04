Пт, 4.01.2019
  • Здоровье
  • Болезни
  • В шведскую больницу попал пациент с подозрением на лихорадку Эбола

В шведскую больницу попал пациент с подозрением на лихорадку Эбола

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лихорадка Эбола - крайне заразное заболевание, которое может привести к смерти.

ФОТО: REMKO DE WAAL/AFP

В Швеции госпитализирован пациент с подозрением на лихорадку Эбола, сообщают в пятницу представители местного здравоохранения.

"Результаты анализов, вероятно, станут известны вечером. Пока это только подозрение, возможны и другие заболевания", - сказали представители здравоохранения в Уппсала.

"Пациент помещен в больницу Уппсалаского университета в клинику для лечения инфекционных заболеваний, он изолирован от других пациентов".

Никаких подробностей о пациенте не сообщается, также неизвестно, как он мог заразиться лихорадкой Эбола.

Сначала его доставили в больницу города Энчёпинга, теперь центр экстренной медицины в этой больнице закрыт, а сотрудникам, контактировавшим с больным, оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Лихорадка Эбола - крайне заразное заболевание, которое может привести к смерти. В Демократической Республике Конго эпидемия Эболы лишила жизни несколько сотен человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ