В шведскую больницу попал пациент с подозрением на лихорадку Эбола

"Результаты анализов, вероятно, станут известны вечером. Пока это только подозрение, возможны и другие заболевания", - сказали представители здравоохранения в Уппсала.

"Пациент помещен в больницу Уппсалаского университета в клинику для лечения инфекционных заболеваний, он изолирован от других пациентов".

Никаких подробностей о пациенте не сообщается, также неизвестно, как он мог заразиться лихорадкой Эбола.

Сначала его доставили в больницу города Энчёпинга, теперь центр экстренной медицины в этой больнице закрыт, а сотрудникам, контактировавшим с больным, оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.