Хирург опровеграет мифы о варикозном расширении вен

По словам хирурга, варикозное расширение вен в конечностях не является опасным для жизни состоянием – эта болезнь не оставит вас без ноги. Даже если вашему соседу или родственнику ампутировали ногу в результате гангрены, это никак не связано с варикозом.

Врач напоминает, что варикозное расширение вен – это хроническая болезнь, а это значит, что все медицинские советы призваны держать болезнь под котролем, а не излечивать ее. К сожалению, пока не изборетена примочка или таблетка, которая заставит исчезнуть уже пораженные вены и затруднит возникновение новых поражений.

Варикоз появляется не только в связи со старением первые его признаки могут показаться и в подростковый период – гормональные всплески могут стать причиной болезни. Варикоз бывает не только у женщин, но и у мужчин, но они, очевидно, обращают на это меньше внимания.

По словам Палмисте, в большинстве случае расширение вен остается косметической проблемой, но ее можно скорректировать. Важно, чтобы пациент и проводящий коррекцию врач договорились о целях.

В то же время, варикозное расширение вен может стать причиной хронической венозной недостаточности, что приводит к плохо заживающей язве. В таком случае хирург советует скорректировать как можно больше вен на ранней, косметической, стадии.