Некоторые продукты повышают уровень тревожности и вызывают панические атаки

Исследователи пояснили, что для людей, склонных к переживаниям и волнению, нежелательным может быть употребление большого количества чая или кофе. Эти напитки как источники кофеина влияют на повышение уровня адреналина, норадреналина и кортизола, способствующих появлению нежелательного нервного возбуждения. «Если человек сам по себе склонен к беспокойству, кофеин может довести его до панической атаки», - сообщили ученые.

Также, по их мнению, на обострение нервозности и тревожности влияет большое количество сахара и углеводов в рационе.

Специалисты отмечают, что беспокойство, депрессия, бессонница и другие расстройства настроения вплоть до панических атак могут быть связаны с низким уровнем в организме аминокислоты триптофана. Это влияет на снижение выработки серотонина в мозгу, что, в свою очередь, и провоцирует подобные состояния. Для восполнения концентрации триптофаном ученые советуют включать в рацион питания куриные яйца и курятину, рыбу, бананы, шпинат, овес, тыквенные семечки. Кроме того, медики считают очень полезными для людей, склонных к тревожности, кефир, соленые огурцы, квашеную капусту, а также фасоль, овощи, фрукты, орехи, куркуму и имбирь.