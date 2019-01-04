Департамент бьет тревогу: Эстония завшивела

Старший инспектор пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Герда Юргенсон отметила, что в последние годы вши начали распространяться как в детских учреждениях, так и в учреждениях социальной опеки. И хотя статистика заражений пока не достигла уровня 2004 года, в прошлом году Департаменту здоровья пришлось заниматься решением примерно 20 жалоб, связанных с педикулезом.

«Самая большая проблема в случае с педикулезом – ложный стыд и представление о том, что вши появились из-за грязи. Заразиться может каждый, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности», - сказала Юргенсон, по словам которой родители в случае появления вшей у ребенка должны осознать проблему и сообщить о ней или принять соответствующие медицинские меры. «Чтобы пресечь распространение, важно сразу же проверить и других детей и тех, кто с ними контактировал».

Заражение головными вшами происходит в основном при контакте голова к голове. Чаще головные вши появляются в детском саду и в школе у детей в возрасте от трех до 11 лет, особенно у девочек, которые заражаются, соприкасаясь с волосами других детей, или посредством расчесок, платков, резинок или шапок. Головные вши распространяются, прежде всего, в местах большого скопления людей.

Головная вошь, живущая на человеке, достигает в длину 2-4 мм. Вошь не прыгает, не летает и не плавает, но может очень быстро лазить. Самка откладывает в день примерно 5-10 яиц или гнид у корней волос, всего в течение жизни, длящейся около месяца, самка откладывает 150-300 гнид. Слюна и продукты жизнедеятельности паразитов вызывают аллергическую реакцию и раздражение. Из-за расчесывания может начаться гнойное воспаление кожи. Из-за вшей могут увеличиться лимфоузлы на шее и за ушами.

Практические советы родителям

Расчесывание волос важно при диагностике педикулеза, потому что одного визуального контроля может быть недостаточно.

Зуд кожи головы часто возникает лишь через несколько недель после заражения вшами, поэтому педикулез долгое время может оставаться незамеченным. Поэтому важно регулярно проверять всех членов семьи.

Лечите всех зараженных одновременно.

Перед использованием лечебного шампуня ознакомьтесь с инструкцией и используйте средства целесообразно.

Во избежание повторного заражения постирайте в стиральной машине при температуре выше 60ºC одежду, с которой контактировал больной – шапки, шарфы, одежду с воротниками и постельное белье. В случае использования сушилок выбираете режим с более высокой температурой.

Неподходящую для машинной стирки одежду необходимо держать по меньшей мере две недели в закрытом пакете или отнести в химчистку.

Расчески, гребни и резинки также необходимо обработать при высокой температуре или просто выбросить.

Тщательно пропылесосьте все полы, ковры, мягкую мебель, а затем смените пылевой мешок, поскольку срок жизни гнид – две недели. При очистке вещей и полов используйте пароочиститель.