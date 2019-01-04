Департамент бьет тревогу: Эстония завшивела

В связи с ростом количества жалоб на педикулез, он же вшивость, Департамент здоровья напоминает родителям, что педикулез крайне заразен и остановить его распространение можно лишь с помощью лечения и ответственного поведения.
Старший инспектор пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Герда Юргенсон отметила, что в последние годы вши начали распространяться как в детских учреждениях, так и в учреждениях социальной опеки. И хотя статистика заражений пока не достигла уровня 2004 года, в прошлом году Департаменту здоровья пришлось заниматься решением примерно 20 жалоб, связанных с педикулезом.
«Самая большая проблема в случае с педикулезом – ложный стыд и представление о том, что вши появились из-за грязи. Заразиться может каждый, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности», - сказала Юргенсон, по словам которой родители в случае появления вшей у ребенка должны осознать проблему и сообщить о ней или принять соответствующие медицинские меры. «Чтобы пресечь распространение, важно сразу же проверить и других детей и тех, кто с ними контактировал».
Заражение головными вшами происходит в основном при контакте голова к голове. Чаще головные вши появляются в детском саду и в школе у детей в возрасте от трех до 11 лет, особенно у девочек, которые заражаются, соприкасаясь с волосами других детей, или посредством расчесок, платков, резинок или шапок. Головные вши распространяются, прежде всего, в местах большого скопления людей.
Головная вошь, живущая на человеке, достигает в длину 2-4 мм. Вошь не прыгает, не летает и не плавает, но может очень быстро лазить. Самка откладывает в день примерно 5-10 яиц или гнид у корней волос, всего в течение жизни, длящейся около месяца, самка откладывает 150-300 гнид. Слюна и продукты жизнедеятельности паразитов вызывают аллергическую реакцию и раздражение. Из-за расчесывания может начаться гнойное воспаление кожи. Из-за вшей могут увеличиться лимфоузлы на шее и за ушами.
Практические советы родителям
- Расчесывание волос важно при диагностике педикулеза, потому что одного визуального контроля может быть недостаточно.
- Зуд кожи головы часто возникает лишь через несколько недель после заражения вшами, поэтому педикулез долгое время может оставаться незамеченным. Поэтому важно регулярно проверять всех членов семьи.
- Лечите всех зараженных одновременно.
- Перед использованием лечебного шампуня ознакомьтесь с инструкцией и используйте средства целесообразно.
- Во избежание повторного заражения постирайте в стиральной машине при температуре выше 60ºC одежду, с которой контактировал больной – шапки, шарфы, одежду с воротниками и постельное белье. В случае использования сушилок выбираете режим с более высокой температурой.
- Неподходящую для машинной стирки одежду необходимо держать по меньшей мере две недели в закрытом пакете или отнести в химчистку.
- Расчески, гребни и резинки также необходимо обработать при высокой температуре или просто выбросить.
- Тщательно пропылесосьте все полы, ковры, мягкую мебель, а затем смените пылевой мешок, поскольку срок жизни гнид – две недели. При очистке вещей и полов используйте пароочиститель.
С дополнительной информацией о педикулезе и о борьбе с ним можно ознакомиться на сайте Департамента здоровья.