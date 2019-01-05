Представитель Medicum ответил Марике Туус-Лауль: странно обвинять частников в проблемах здравоохранения

«Я обижен заявлением Марики Туус-Лауль, которое оскорбляет работников сферы здравоохранения. Это крайне цинично в ситуации, когда тендер Больничной кассы для частных поставщиков медицинских услуг только что закончился. Разве Туус-Лауль не знает, что государство у частных клиник покупает медицинские услуги по коэффициенту 0,85, то есть помощь врачей частных клиник как минимум на 15% дешевле преискуранта Больничной кассы? Однако есть примеры, когда в государственных больницах стоимость услуг до полутора раза выше, чем в частных, что еще больше увеличивает разрыв цен в пользу государства.

Кроме того, я напомню, что между государственными больницами конкуренция за деньги на лечения отсутствует, а монополия на оказание стационарной медицинской помощи врачей-специалистов находится в руках государственных больниц.

У частного сектора покупают только амбулаторные услуги. Если смотреть на эстонское здравоохранение в целом, то частная медицина составляет в нем только 7%, остальные 93% находятся в руках государства. Остается непонятным, как можно винить частников в проблемах эстонского здравоохранения, если они составляют только малую часть от него.

Говоря о прибыли частных клиник, напомню, что именно на счетах государственных больниц в конце 2018 года находилось 100 млн евро. В то же время очереди на лечение увеличились.