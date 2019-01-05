Пять мифов об антибиотиках

Миф первый: уничтожают микрофлору. Мнение о том, что прием антибиотиков губит микрофлору кишечника, широко распространено. Специалисты говорят, что данную теорию поддерживают прежде всего производители пробиотиков, которые, как считается, необходимо принимать для спасения микрофлоры. Возможно, антибиотики и могут вызвать диарею, но при достаточном потреблении воды и здоровом питании кишечник быстро нормализуется.

Миф второй: необходимость анализа на чувствительность. Медицинские эксперты отмечают, что проведение данного анализа требуется только если человек имеет слишком большой опыт употребления разных антибиотиков.

Миф третий: опасны для беременных и детей. Специалисты утверждают, что прием антибиотиков в строгом соответствии с инструкцией и предписаниями врача не принесет вреда.

Миф четвертый: запрещены при аллергии. Утверждения о том, что антибиотики нельзя принимать при аллергии, лишены научного обоснования. Важна лишь непереносимость лекарства как такового, - пищевая или сезонная аллергия существенной роли уже не играет.