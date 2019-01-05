Врач: режим сна после праздников надо начать восстанавливать за несколько дней до начала работы

Если из-за новогодних каникул распорядок сна сбился, восстанавливать его нужно начинать минимум за три дня до конца праздников, порекомендовала врач московской поликлиники № 6 Светлана Борисова, пишет «Медикфорум».
«В идеале лучше вообще не позволять себе спать дольше, чем обычно, и сильно менять режим дня. Для этого самое главное - сильная воля: нужно заставлять себя вставать утром пораньше», - сказала Светлана Борисова.
Также медик посоветовала использовать для восстановления режима сна после праздников некоторые хитрости. Утром нужно делать так, чтобы в помещении было как можно светлее – в организме при этом снижается концентрация гормона сна мелатонина, и он быстрее просыпается. Вечером же в доме свет должен быть приглушен, тогда организм сможет быстрее настроиться на сон, отметила врач.
Кроме того, медик констатировала, что по вечерам очень полезно гулять на свежем воздухе. В качестве дополнительных расслабляющих, настраивающих на сон вечерних процедур окажутся эффективными такие действия, как прием теплой ароматной ванны, прослушивание спокойной музыки, чтение.
Помимо этого сохранять нужный режим сна во время праздников помогает отказ от дневного сна и употребления кофе. Также перед сном не следует использовать гаджеты, свет которых оказывает стимулирующее действие на мозг.