Врач: режим сна после праздников надо начать восстанавливать за несколько дней до начала работы

«В идеале лучше вообще не позволять себе спать дольше, чем обычно, и сильно менять режим дня. Для этого самое главное - сильная воля: нужно заставлять себя вставать утром пораньше», - сказала Светлана Борисова.

Также медик посоветовала использовать для восстановления режима сна после праздников некоторые хитрости. Утром нужно делать так, чтобы в помещении было как можно светлее – в организме при этом снижается концентрация гормона сна мелатонина, и он быстрее просыпается. Вечером же в доме свет должен быть приглушен, тогда организм сможет быстрее настроиться на сон, отметила врач.

Кроме того, медик констатировала, что по вечерам очень полезно гулять на свежем воздухе. В качестве дополнительных расслабляющих, настраивающих на сон вечерних процедур окажутся эффективными такие действия, как прием теплой ароматной ванны, прослушивание спокойной музыки, чтение.