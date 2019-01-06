Ученые: лишний вес ускоряет старение, в результате чего растет уровень тревожности

В ходе исследования, проведенного специалистами клиники Майо вместе с учеными из Университета Ньюкасла была найдена связь между ожирением, старением и тревогой, сообщает «Медикфорум» со ссылкой на издание Cell Metabolism. Исследователи определили следующую цепочку: старение организма ускоряется от ожирения, а тревожность вырастает вместе с ускоряющимся старением.
Проводя эксперименты на мышах, ученые выяснили, что у животных, имевших больше жировых клеток в области мозга, контролирующих тревогу, также была повышена концентрация стареющих клеток. Подобные стареющие клетки (зомбиклетки), не функционируют как нормальные клетки, но и не гибнут – в связи с этим увеличивается тревожность, а также повышается риск развития других нарушений, ассоциируемых со старением.
«Клетки-зомби представляют собой полураспадающиеся клетки, которые накапливаются в определенных частях мозга, вызывая различные симптомы старения, включая остеопороз, диабет и мышечную слабость», - поясняют специалисты.
Ими было обнаружено, что у мышей с ожирением появлялось больше жировых клеток в боковом желудочке мозга, контролирующем реакции организма на стресс. Одновременно с этим в данной зоне мозга наблюдалось увеличение количества стареющих клеток. Мыши с ожирением были склонны к тревожному поведению, и ученые возлагают ответственность за тревогу на стареющие клетки-зомби.
Ожирение, характеризуемое накоплением липидов, способствует росту клеток-зомби, усиливающих проявление признаков старения, в том числе тревожности – об этом свидетельствует найденная специалистами связь.
Подобная связь, по словам авторов работы, установлена впервые.
Во время эксперимента исследователи смогли определиться с лекарством, которое устраняет клетки-зомби, способствуя уменьшению тревожного поведения. По мнению ученых, найденные ими данные могут лечь в основу новой терапии нервно-психической дисфункции, вызванной ожирением.