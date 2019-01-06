Почему одни люди высыпаются, а другие нет?

В этой статье портал рассказывает о том, сколько человеку нужно спать в разном возрасте.

Откуда взялось правило восьми часов?

Правило восьми часов — так назовём утверждение учёных о том, сколько нужно спать — появилось неспроста. Эту цифру опытным путём выявили эксперты. Но надо понимать, что это всего лишь среднестатистический показатель. Поэтому то, что подходит одним, не обязательно подойдёт другому человеку.

Правило восьми часов довольно условно, утверждают специалисты. Есть множество факторов, которые влияют на то, что человек выспится. Это и возраст, и образ жизни, и самочувствие, и наличие различных заболеваний или патологий. Всё это в совокупности определяет, сможет ли наутро после определённого количества часов сна человек чувствовать себя бодрым и выспавшимся.

Что будет от недостатка сна?

Недосыпание есть в жизни каждого человека. Кто-то не может набраться сил одну-две ночи в месяц, другие же страдают от этой проблемы постоянно. Учёные утверждают, что в какой-то степени виновато пресловутое правило восьми часов, так как люди подстраиваются под общепринятые нормы вместо того, чтобы прислушиваться к собственному организму. Ведь именно он говорит нам о том, сколько нужно спать.

Часто мы не обращаем на это никакого внимания. Ведь современные реалии таковы, что надо успеть всё и по максимуму. Работа, семья, домашние хлопоты — это отнимает очень много времени, поэтому на то, чтобы спать, человек отдаёт слишком мало времени. Любые возникающие проблемы тоже решаются за счёт часов, которые мы должны были бы спать. Всё это негативно влияет на здоровье, причём на все органы человека.

Если человек систематически будет недополучать сон, то у него возникнут депрессия, ослабление зрения, хроническая усталость, изменения гормонального фона, сахарный диабет. Среди самых распространённых недугов — сердечно-сосудистые заболевания. Что уж говорить о внешности человека, который спит недостаточно для хорошего самочувствия, — бледная кожа, круги под глазами, нездоровый цвет лица. А снижение работоспособности и уменьшение концентрации приведут к раннему старению.

Возраст и сон

Недавно учёные выяснили, что количество времени, которое надо отдавать сну, напрямую зависит от возраста человека. Вот средние показатели, которые определили эксперты для людей разных возрастов:

Новорождённые (0-3 месяца) - 14-17 часов;

Малыши (4-11 месяцев) - 12-15 часов;

Дети (1-2 года) - 11-14 часов;

Дошкольники (3-5 лет) - 10-13 часов;

Школьники (6-13 лет) - 9-11 часов;

Подростки (14-17 лет) - 8-10 часов;

Взрослые (18-64 года) - 7-9 часов;

Пожилые люди (старше 65 лет) - 7-8 часов.

Таким образом, чем старше человек, тем меньше ему требуется времени для сна. Но несмотря на приведённые цифры, надо понимать, что это лишь средние показатели. У каждого человека количество времени, которое надо спать, будет разным. Индивидуальные особенности организма могут внеси значительные коррективы в данном вопросе.