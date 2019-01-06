В Грузии от свиного гриппа умерли девять человек

Как сообщает ИА "Новости Грузии", скончавшийся больной был переведен в больницу Зугдиди из Местиа 1 января. По словам врачей, до этого в течение недели у него наблюдалась лихорадка и острая дыхательная недостаточность. В Зугдиди у пациента диагностировали двустороннюю тотальную пневмонию и ряд сопровождающих заболеваний. Несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Пациент был помещен в отделение критической медицины, однако спасти его не удалось. Является или нет причиной смерти свиной грипп, установит лабораторное исследование", - сообщил глава больницы Зугдиди Сулхан Оржония.

Напомним, заболевание вирусом гриппа H1N1 в Грузии в этом сезоне лабораторно подтвердилось в более чем 140 случаях, шесть из них оказались смертельными. Еще три смертельных случая до сих пор не подтверждены лабораторно. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности, но врачам удалось спасти жизнь ребенка, отмечает "Интерфакс".