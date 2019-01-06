Азбука вирусных заболеваний: когда звонить в скорую, а когда лечиться дома?

Грипп часто начинается внезапно, человек потеет, его знобит, возникает боль в мыщцах и горле, кашель и температура, пишет Tervis. Что делать, если вы заразились гриппом или другой вирусной болезнью?
По словам провизора Apotheka Кристийны Сепп, грипп можно диагностировать у тех пациентов, температура тела которых поднялась выше 38 градусов, а в случае пожилых людей – от 37,5 и выше. Большинство взрослых людей могут заразить других за день до появления симптомов болезни и в течение пяти дней с начала заболевания. По словам Сепп, настоящий грипп встречается реже других похожих на него заболеваний: «грипп в целом намного более неприятный».
По словам специалиста по гриппу Департамента здоровья Ольги Садиковой, инфекционные заболевания дыхательных путей вызывают более сотни вирусов: «Отличить их очень сложно, симптомы часто одинаковые».
Так, например, аденовирус, в народе – желудочный грипп, начинается так же, как инфекции верхних дыхательных путей, но к этим симптомам может добавиться воспаление глаз, боль в животе и проблемы ЖКТ. Есть еще РС-вирус, который вызывет сильный кашель, который может вызвать астматический приступ, так что ребенок может даже задохнуться.
Поможет только вакцина
По словам Сепп, грипп распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку, но заразиться можно и потрогав предметы после больного, а потом поднеся руку ко рту или носу.
Садикова подчеркивает, что самая надежная защита от гриппа – прививка. Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после ее получения и работает в течение года. Получить прививку могут все, у кого нет противопоказаний, а также дети в возрасте от полугода.
Против других вирусных респираторных заболеваний вакцин нет, так что важно следовать простым правилам гигиены во избежание заражения. Избегайте близкого контакта с больными, мойте руки, чихая и кашляя, прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой и выбрасывайте ее сразу после использования, во время болезни оставайтесь дома.
Как правильно болеть
«Если симптомы легкие и вы не входите в группу риска, необходимости обязательно идти к врачу за диагнозом или лечением нет, можно переболеть дома», - говорит Садикова. Важно, чтобы каждый заболевший оставался дома, достаточно спал, пил теплые напитки, полноценно питался. При необходимости нужно купить лекарства. О болезни стоит проинформировать своего семейного врача, за состоянием следить и при его ухудшении связаться с врачом – если речь о ребенке, то сделать это незамедлительно.
Взрослый здоровый человек может переболеть в одиночестве, но за пожилыми или входящими в группу риска по состоянию здоровья людьми нужно следить. Если болеющий живет в семье, то было бы разумно поместить его в отдельную комнату. Обязательно нужно обеспечить больному достаточное количество жидкости для питья. Особенно важно постоянно предлагать питье детям – когда у них температура, расстройство желудка и тошнота, они могут получить обезвоживание. После контакта с больным, его постельным бельем или нахождением в комнате, где находится пациент, очень важно помыть руки. Комнаты, кухню, а по возможности и туалет с ванной комнатой нужно регулярно проветривать. Предметы в комнате больного стоит протирать чистящими средствами, желательно использовать одноразовую тряпку.
Длительность нахождения пациента на больничном определяет врач. Дома стоит оставаться до того момента, как нормализуется температура и исчезнут симптомы. Ребенка можно отвести в садик или школу чере 24 часа после того, как нормализовалась температура, но перед этим стоит посоветоваться с врачом.
Часто после болезни возникают осложнения – воспаления почек, среднего уха, бронхит, воспаление легких и т.д. На осложнения может указывать продолжающийся кашель, высокая температура или боль в грудной клетке.
Как улучшить здоровье после болезни
Провизор рекомендует принимать витамин D, который играет очень важную роль в противодействии вирусам. Для общего укрепления организма стоит пройти курс приема витаминов, выбирать нужно те препараты, в которых есть витамин С, цинк и селен. Можно также принимать экстракт эхинацеи. Хорошим действием на иммунную систему и ЖКТ обладают также пробиотики. Помогут укрепить организм куркумин, чеснок и имбирь.
От новых болезней поможет уберечся физическая активность и снижение стресса.
В случае, если во время болезни температура тела превышает 38 градусов, нужно выпить парацетамол, и если он не помогает – ибупрофен. Обратите внимание: если вы пьете напитки, в которых парацетамол уже содержится, не берите таблетку в дополнение к ним. Детям можно давать сиропы или ставить свечи.
От насморка и заложенности носа поможет раствор морской соли. Можно также использовать ароматические пластыри, которые приклеиваются на одежду и помогают улучшить дыхание.
Когда вызывать скорую помощь?
Если появились признаки тяжелого состояния, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом, позвоните по консультационному номеру семейных врачей 1220 или вызовите скорую по номеру 112.
Состояние взрослого считает тяжелым, если у него наблюдаются:
проблемы с дыханием,
боль или чувство тяжести в области грудной клетки,
внезапное головокружение,
сильная и постоянная тошнота,
симптомы гриппа исчезли, но после этого снова повысилась температура и появился кашель.
Состояние ребенка считается тяжелым, если у него:
затруднено дыхание,
синеет или сереет кожа,
недостаточно питья,
сильная или частая тошнота,
нет реакции, он не просыпается,
постоянное раздражение, он плачет, его невозможно успокоить,
симптомы гриппа исчезли, но после этого снова повысилась температура и появился кашель.
Источник: Департамент здоровья.