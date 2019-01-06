Азбука вирусных заболеваний: когда звонить в скорую, а когда лечиться дома?

По словам провизора Apotheka Кристийны Сепп, грипп можно диагностировать у тех пациентов, температура тела которых поднялась выше 38 градусов, а в случае пожилых людей – от 37,5 и выше. Большинство взрослых людей могут заразить других за день до появления симптомов болезни и в течение пяти дней с начала заболевания. По словам Сепп, настоящий грипп встречается реже других похожих на него заболеваний: «грипп в целом намного более неприятный».

По словам специалиста по гриппу Департамента здоровья Ольги Садиковой, инфекционные заболевания дыхательных путей вызывают более сотни вирусов: «Отличить их очень сложно, симптомы часто одинаковые».

Так, например, аденовирус, в народе – желудочный грипп, начинается так же, как инфекции верхних дыхательных путей, но к этим симптомам может добавиться воспаление глаз, боль в животе и проблемы ЖКТ. Есть еще РС-вирус, который вызывет сильный кашель, который может вызвать астматический приступ, так что ребенок может даже задохнуться.

Поможет только вакцина

По словам Сепп, грипп распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку, но заразиться можно и потрогав предметы после больного, а потом поднеся руку ко рту или носу.

Садикова подчеркивает, что самая надежная защита от гриппа – прививка. Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после ее получения и работает в течение года. Получить прививку могут все, у кого нет противопоказаний, а также дети в возрасте от полугода.

Против других вирусных респираторных заболеваний вакцин нет, так что важно следовать простым правилам гигиены во избежание заражения. Избегайте близкого контакта с больными, мойте руки, чихая и кашляя, прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой и выбрасывайте ее сразу после использования, во время болезни оставайтесь дома.

Как правильно болеть

«Если симптомы легкие и вы не входите в группу риска, необходимости обязательно идти к врачу за диагнозом или лечением нет, можно переболеть дома», - говорит Садикова. Важно, чтобы каждый заболевший оставался дома, достаточно спал, пил теплые напитки, полноценно питался. При необходимости нужно купить лекарства. О болезни стоит проинформировать своего семейного врача, за состоянием следить и при его ухудшении связаться с врачом – если речь о ребенке, то сделать это незамедлительно.