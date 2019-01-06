Ученые: здоровый организм на солененькое не тянет

Тянет на сладкое. Такая тяга, по словам медиков, может быть признаком повышенной кислотности, а также умственного или нервного напряжения. В обстоятельствах испытываемых перегрузок организм интенсивно расходует сахар, и для восполнения уровня глюкозы начинает требовать новой дозы.

Тянет на горькое (острое). Специалисты отмечают, что желание есть горькую пищу может свидетельствовать о том, что в организме скапливаются вредные, токсичные вещества. Также тяга к пище с горьким вкусом сигналит о проблемах с пищеварением. Еще одной причиной, провоцирующей желание съесть что-нибудь острое, могут быть проблемы с щитовидной железой (в частности, с ее пониженной функцией).

Тянет на соленое. Внезапная потребность в соленой пище возникает при стрессе: из-за нервных переживаний и усталости организм особенно сильно нуждается в природных минералах и солях. Помимо этого желание есть соленые продукты может говорить о том, что в организме имеется очаг инфекции (прежде всего, в мочеполовой системе).

Тянет на кислое. Многие кислые и маринованные продукты являются натуральными пробиотиками, которых организму недостает в случае развития заболеваний пищеварительного тракта, аллергии, дефицита питательных веществ, запоров.