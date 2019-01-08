В декабре фонду борьбы с раком пожертвовали полмиллиона евро

В конце минувшего года 22 человека получили от фонда подтверждение того, что организация начнет или продолжит поддерживать их лечение. Всего в прошлом месяце фонд потратил на лечение пациентов более 200 000 евро.

Осенний призыв фонда к предприятиям отказаться от традицонного одаривания окружающих новогодними сувенирами и вместо этого поддержать тех, кому нужна помощь, принес плоды. В числе прочих фонд поддержали такие фирмы, как Maru, ISIS Medical, Norma, Mass, Maxilla Hambakliinik, TF Bank, Cleveron, Ekspress Meedia, Interno, Saint-Gobain и многие другие.

Для тех, кто поддержал больных, но хотел бы положить что-то в мешок Деда Мороза, волонтеры фонда в сотрудничестве с «Вафельными феями», за сутки испекли около 5000 вафель.

Кроме того, фонд поддержали тысячи людей по всей Эстонии. Так, например, на помощь пришли восьмиклассники Французского лицея и работники Schenker, жители Хийумаа, также прошли ярмарки в Тартуском медицинском училище, в гимназии Кийли и в Таллиннской сюдалиннаской школе.

Волонтеры фонда в течение декабря собирали пожертвования более чем на полусотне концертов, рождественских праздников и на других мероприятиях.

На этом хорошие новости перед Рождеством не закончились. Так, выяснилось, что из бюджета 2019 года фонд получил 115 000 евро в поддержку своей деятельности.