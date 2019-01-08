Благодаря жертвователям четырехлетний Ранар получил спасительный аппарат, который поможет ему кашлять

Четырехлетний Ранар страдает спинальной атрофией мышц второго типа, из-за чего его дыхательные мышцы слабы, рефлекс кашля неэффективен и вывод секрета из дыхательных путей затруднен, пишет Tervis. Ребенок не может кашлять и страдает от тяжелых воспалений легких, он проходил лечение в интенсиве, а в сезон инфекций нуждался в дополнительном кислороде.
Взять в аренду у Департамента социального страхования помогающий кашлять аппарат больше нельзя, поскольку его нет в списке вспомогательных средств. Еще в прошлом году такая возможность была. Аппарат помогал Ранару, регулярное его применение снижало риск инфекционных заболеваний, поэтому Детский фонд Клиники ТУ принял решение приобрести для Ранара этот аппарат с помощью пожертвований.
Это устройство стимулирует функцию легких, помогает мобилизовать и удалить мокроту, снижает опасность заражения инфекциями дыхательных путей и, как следствие – минимизирует риск попадания в больницу.
Детский фонд покроет 95% стоимости аппарата, это 5643 евро.