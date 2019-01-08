Благодаря жертвователям четырехлетний Ранар получил спасительный аппарат, который поможет ему кашлять

Взять в аренду у Департамента социального страхования помогающий кашлять аппарат больше нельзя, поскольку его нет в списке вспомогательных средств. Еще в прошлом году такая возможность была. Аппарат помогал Ранару, регулярное его применение снижало риск инфекционных заболеваний, поэтому Детский фонд Клиники ТУ принял решение приобрести для Ранара этот аппарат с помощью пожертвований.