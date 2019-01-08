Ученые: полные люди хуже различают запахи

Из собственных источников издание «МедикФорум» узнало, что научная работа проводилась японскими специалистами, которые установили связь между комплекцией человека и его обонянием. В результате проведенной научной работы было определено, что восприятие ароматов у тучных людей отличается от чувствительности к запахам у людей, которые не имеют лишнего веса. Таким образом, в ходе исследований было зафиксировано, что обоняние стройного человека оказалось на порядок чувствительнее, что объясняется, как утверждают исследователи, метаболизмом человека. Желудочно-кишечный тракт напрямую связан с обменными процессами в организме и импульсами головного мозга.