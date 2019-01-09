Эстонка в Австралии: они скоро обожрутся насмерть!

Это не только тема эстонцев, это чисто человеческая природа. Я сама не отношусь иначе ни к одному иностранцу, потому что знаю, каково ему – быть в чужой среде. Жить где-то, куда он изначально не предназначался. В Эстонии хорошо жить, честное слово. Все то, что у нас здесь есть, следовало бы больше ценить. Красивая и чистая природа, свежая родная продукция, люди держатся вместе и т.д. Говорят, что эстонец на ужин съедает другого эстонца, но я с этим не согласна. Если ты дурак, тебя так и так съедят, и нет разницы, в какой части света. Не только на ужин, но и на завтрак, обед и полдник. Но по большому счету мы все-таки держимся вместе, и у нас есть свои милые традиции. Их нельзя утратить.

Никогда бы не поверила, что когда-нибудь скажу это, но я думаю, что каждый человек мог бы разок в жизни пожить за границей. И не так пожить, что каждый день ты делаешь все то же самое, что дома, а скромно, в то же время будучи открытым новому и анализируя окружающее. Только ты реально учишься себя знать. Учишь не только то, что тебе нравится делать, но и то, что совершенно точно не для тебя. Узнаешь, где тебе приятнее быть. Среда так важна. Мы вдобавок к остальным переменам категорически отказались от алкоголя и уменьшили потребление сахара. Тоже был своеобразный опыт.

Если ты дурак, тебя так и так съедят, и нет разницы, в какой части света.

Культура еды в Австралии удивила

Что касается питания, когда я наблюдала за тем, как едят и пьют местные люди, у меня просто сжималось все внутри, что так просто дальше нельзя. Они обожрутся насмерть. В Австралии лишний вес – самая большая проблема со здоровьем. И это видно везде, из пяти человек в лучшем случае один имеет нормальное здоровье и вес.

У меня на самом деле давно чесались руки написать об этом. Но теперь, когда я увидела, как ужасно на людей влияет потребление и переедание, показалось, что самое время поделиться своими взглядами.