Эстонка в Австралии: они скоро обожрутся насмерть!

В Эстонии чертовски хорошо жить. Если ты, конечно, эстонец. Потому что чужого он так легко за своего не примет, и поначалу может быть довольно угнетенное чувство. Примерно такое же, как у меня, когда я жила в Австралии, пишет Лийза Трисберг в своем блоге.
Это не только тема эстонцев, это чисто человеческая природа. Я сама не отношусь иначе ни к одному иностранцу, потому что знаю, каково ему – быть в чужой среде. Жить где-то, куда он изначально не предназначался. В Эстонии хорошо жить, честное слово. Все то, что у нас здесь есть, следовало бы больше ценить. Красивая и чистая природа, свежая родная продукция, люди держатся вместе и т.д. Говорят, что эстонец на ужин съедает другого эстонца, но я с этим не согласна. Если ты дурак, тебя так и так съедят, и нет разницы, в какой части света. Не только на ужин, но и на завтрак, обед и полдник. Но по большому счету мы все-таки держимся вместе, и у нас есть свои милые традиции. Их нельзя утратить.
Никогда бы не поверила, что когда-нибудь скажу это, но я думаю, что каждый человек мог бы разок в жизни пожить за границей. И не так пожить, что каждый день ты делаешь все то же самое, что дома, а скромно, в то же время будучи открытым новому и анализируя окружающее. Только ты реально учишься себя знать. Учишь не только то, что тебе нравится делать, но и то, что совершенно точно не для тебя. Узнаешь, где тебе приятнее быть. Среда так важна. Мы вдобавок к остальным переменам категорически отказались от алкоголя и уменьшили потребление сахара. Тоже был своеобразный опыт.
Если ты дурак, тебя так и так съедят, и нет разницы, в какой части света.
Культура еды в Австралии удивила
Что касается питания, когда я наблюдала за тем, как едят и пьют местные люди, у меня просто сжималось все внутри, что так просто дальше нельзя. Они обожрутся насмерть. В Австралии лишний вес – самая большая проблема со здоровьем. И это видно везде, из пяти человек в лучшем случае один имеет нормальное здоровье и вес.
У меня на самом деле давно чесались руки написать об этом. Но теперь, когда я увидела, как ужасно на людей влияет потребление и переедание, показалось, что самое время поделиться своими взглядами.
В Австралии еда в основном продается только оптом. Ок, если ты хочешь покупать вещи по отдельности, ты платишь в три раза дороже. Сырье грубо обработано и полно химикатами. Упор делается на внешний вид и размер, но вкус… никакого сравнения с нашей пищей. Дома вкус еды настоящий. Вообще в Австралии еда напичкана веществами, вызывающими привыкание, и люди стали ее слепыми рабами. Потребляй, потребляй, потребляй. Купи два, получишь третий наполовину дешевле. Думаю, недостаток питательных веществ в них даже притупил органы чувств. Они, конечно, думают, что живут, как представители золотого миллиарда, когда у них в руках ужасный шоколадный шейк. Что ты вкладываешь в свое тело? Почему? Разве это питательное вещество сейчас нужно твоему телу? Если твои мышцы отмирают и жаждут белка, чтобы дать тебе энергию, зачем ты даешь им пустые углеводы? Почему ты заливаешь дизель вместо бензина?
Например, однажды мы заехали в McDonald’s. Когда я стояла там в очереди, я заметила семью, которая больше не умещалась за одним столом. Женщина сидела отдельно за соседним столиком, а папа с сыном за другим. У всех трех были большие блюда. Женщина попросила у мужа кетчуп. Вместо того, чтобы протянуть его ей, мужчина решил его кинуть столь неудачно, что он упал, и женщина была вынуждена искать его на полу. Нельзя же перестать есть бургер. Так, как он кинул этот кетчуп своей жене, он, очевидно, относится ко всему в этой жизни. Отсутствует уважение. Как и к своему телу, окружающему и в конечном итоге близким отношениям. Вещи просто кидают, а если она сломается, купим новую. Ничто не имеет значения. Почему нельзя красиво протянуть вещь? Смотри, дорогая, возьми. Приятного аппетита. Но нет, он свинья. Жрет, как свинья. Я бы на месте этой женщины давно бы нахлобучила это варево на башку мужа. Ну, шутки ради. Чтобы умней был.
У нас не так
Если еще говорить о питании и еде, то эстонцы в этой области довольно сознательны. Мне это доставляет крайнее удовольствие. Если взглянуть на мою семью, близких, друзей – все они все же заботятся о себе и выглядят здорово и красиво. Меня саму интересовало питание на протяжении всей моей сознательной жизни, и трендов питания, о которых можно было бы поговорить, очень много. Это ведет дальше к гораздо более глубоким темам. Насколько ты целеустремлен? Каковы твои навязчивые идеи?
Ценности? Как ты видишь мир? Это намного больше, чем просто здоровая пища и тренировка, каждый человек – отдельная система. Человеческая психология бесконечно захватывающа. Привычки в еде много говорят о человеке – в том числе то, каков он в других сферах жизни, насколько работящ, осознан, мотивирован, последователен, внимателен. Я на своей шкуре испытала разные способы питания – веганство, отказ от молочных продуктов, сыроедение, пост, подсчет макроэлементов и т.д. Но я постоянно возвращаюсь к базовому представлению о том, что надо просто слушать свое тело и держать баланс. Все можно, понемногу. Из жизни не должна исчезать радость. Пока спина ровная и рот улыбается, все тип-топ.