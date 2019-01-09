Странная болезнь: у девушки потекла кровь из глаз, после чего она ослепла

Жизнь Джордин изменилась 12 декабря, когда ее привезли в больницу с жуткими болями в животе и кровотечением. До наступления полуночи пациентка потеряла зрение и едва не попрощалась с жизнью.

Отец девушки Кейт Уолкер рассказал, что врачи никогда прежде ни с чем подобным не сталкивались, и поскольку болезнь может в любой момент вернуться, то будущее девочки туманно. Он подозревает, что проблема может быть связана с болью в животе, от которой его дочь страдала всю жизнь. Симптомы обычно устраняли при помощи сильных антибиотиков. Задуматься о том, что болезнь серьезнее, чем кажеться, пришлось в июле 2017 года во время путешествия: зубы и живот Джордин стали болеть, в отходах жизнедеятельности появилась кровь, притупились обоняние и вкусовые ощущения, которые вернулись после лечения.

Жизнь была спокойной до начала декабря, когда железы Джордин опухли, а из ее глаз, носа и ушей потекла кровь. Девушку отвезли в больницу, где она лежала, истекая кровью. Состояние удалось стабилизировать с помощью переливания крови, через неделю пациентку отпустили домой.

Но покой был недолгим, 12 декабря из носа Джордин снова потекла кровь, заболели зубы, опухли глаза. За два часа лицо подростка так отекло, что глаза стали вылезать из орбит, так что врачам пришлось сделать в углах век надрезы, чтобы снизить давление. После этого девушку прооперировали – удалили окружающие глаза кости, чтобы дать больше пространства мозгу и снизить давление. Операция спасла ее жизнь, но не зрение. Когда Джордин очнулась, она обнаружила, что полностью ослепла. Из-за отека и кровотечения зрительный нерв пострадал так сильно, что медицина не в силах его восстановить. За пять дней до Рождества врачи провели еще одну операцию, чтобы восстановить поддерживающие структуры вокруг глаз.

По словам врачей, очевидно, речь идет об аутоиммунном заболевании, то есть иммунная система сражается с собственным телом Джордин.

Сама девушка не хочет, чтобы ей сочувствовали. «Цени то, что у тебя есть. Никто не принимает это всерьез, пока не потеряет», - сказала девушка.