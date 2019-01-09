Важные признаки дефицита витамина D, на которые надо обратить внимание

Исследования установили четкую связь между уровнем витамина D в организме и диабетом, остеоартритом и даже онкологическими заболеваниями, так что не стоит недооценивать важность этого вещества. Есть ряд симптомов, которые указывают на то, что вам стоит проверить уровень содержания витамина D в организме.

Постоянная усталость. Даже если вы достаточно спите, нехватка витамина D может все равно вызвать чувство усталости. Есть доказательства того, что авитаминоз вызывает не только усталость, но и проблемы со сном, когда количество витамина в организме растет, то и симптомы эти исчезают.

Подавленность и депрессия. Постоянное плохое настроение может указывать на нехватку витамина D – он влияет на рецепторы в мозгу, которые связаны, в том числе, с депрессивностью. Исследование, проведенное Endocrine Society, показало, что у женщин, которых лечили от нехватки витамина D, уменьшились и симптомы депрессии. И хотя связь между двумя этими явлениями уже обнаружили, остается неясным – вызывает ли депрессию нехватка витамина или наоборот, депрессия приводит к авитаминозу.

Сильное потоотделение. Постоянно проступающая на лбу испарина – один из первых симптомов авитаминоза. Если ваш лоб блестит от пота даже когда температура тела и сердцебиение в норме, проверьте уровень витамина D.

Боль в костях. Авитаминоз у взрослых может дать о себе знать болью в костях и мышцах, особенно зимой. Например, если просыпаясь, вы ощущаете тело слишком негибким.

Проблемы с потенцией. Даже в этой проблеме может быть виноват недостаток витамина D. Журнал Journal of Sexual Medicine опубликовал исследование, согласно которому, у мужчин, страдающих от сильной эректильной дисфункции, нехватка этого витамина была больше, чем у тех, кому такие проблемы не свойственны. Дело в том, что эрекция связана, в том числе, с работой сердечно-сосудистой системы, для которой важен именно витамин D.

Частое заражение вирусными инфекциями. Если вы постоянно подхватываете насморк и кашель, проверьте уровень витамина D. Он связан с эффективностью иммунной системы, так что при нехватке этого вещества не удивительно, что вы страдаете от инфекций. Кроме того, если вы пьете витамин D и все же заразились, скорее всего, болеть вы будете не так долго, как если бы страдали авитаминозом.