Работники больницы пожертвовали почти ведро крови

Сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице прошел день донора, в котором приняли участие работники учреждения, пожертвовавшие в общей сложности девять литров крови пишет Tervis.
За три часа кровь сдали около двадцати человек. Учитывая тот факт, сейчас в разгаре сезон гриппа и других инфекционных заболеваний, это – достаточно большое число доноров. Сдать кровь могут люди в возрасте 18-60 лет, весом не менее 50 килограммов, здоровые, отдохнувшие и сытые. У каждого донора берут 450 миллилитров крови, этого количества хватит, чтобы помочь как минимум троим пациентам. Таким образом, те девять литров, которые сегодня сдали медики, спасут 60 человек.
Уже второй раз ставшая донором Наталья рассказала, что пришла сдать кровь, потому что люди в ней нуждаются: «Хочу помочь людям, надеюсь, что кому-то эта кровь пригодится, возможно, спасет чью-то жизнь».
Психолог Эльвира сегодня впервые жертвовала кровь: «Мои друзья это делают, и я решила последовать их примеру, я работаю в медучреждении, так что это кажется правильным».