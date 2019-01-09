Работники больницы пожертвовали почти ведро крови

За три часа кровь сдали около двадцати человек. Учитывая тот факт, сейчас в разгаре сезон гриппа и других инфекционных заболеваний, это – достаточно большое число доноров. Сдать кровь могут люди в возрасте 18-60 лет, весом не менее 50 килограммов, здоровые, отдохнувшие и сытые. У каждого донора берут 450 миллилитров крови, этого количества хватит, чтобы помочь как минимум троим пациентам. Таким образом, те девять литров, которые сегодня сдали медики, спасут 60 человек.