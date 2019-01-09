Рождественская телепередача собрала 115 000 евро на покупку шагающего робота для больных детей

В Эстонии проживают сотни детей, которые из-за родовой травмы, инсульта или по другой причине не могут ходить или передвигаются с большим трудом. Шагающий робот поможет детям тренироваться с такой интенсивностью, которую терапевт без помощи техники обеспечить не может. Помощью шагающего робота в Южной Эстонии смогут пользоваться от четырех до шести детей в день.