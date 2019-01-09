Рождественская телепередача собрала 115 000 евро на покупку шагающего робота для больных детей

Традиционная рождественская телепередача «Тепло Рождества» («Jõulusoojus» ) на Kanal 2 в сотрудничестве с Детским фондом Клиники ТУ собрала пожертвования для покупки шагающего робота, который поможет выздороветь детям с проблемами передвижения. Всего было собрано 115 000 евро, пишет Tervis.
В Эстонии проживают сотни детей, которые из-за родовой травмы, инсульта или по другой причине не могут ходить или передвигаются с большим трудом. Шагающий робот поможет детям тренироваться с такой интенсивностью, которую терапевт без помощи техники обеспечить не может. Помощью шагающего робота в Южной Эстонии смогут пользоваться от четырех до шести детей в день.
Стратегический руководитель Детского фонда Кюллике Хейн выразила огромную благодарность всем жертвователям, которые внесли свой вклад в покупку робота.
Шагающий робот стоит около 500 000 евро, деньги для его покупки собирают Клиника Тартуского университета и Детский фонд Клиники.
Если вы хотите внести свой вклад в покупку робота, сделайте пожертвование фонду:
Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond.
Пояснение: «Jõulusoojus» или «kõnnirobot».
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