Чт, 10.01.2019
  • Здоровье
  • Рождественская телепередача собрала 115 000 евро на покупку шагающего робота для больных детей

Рождественская телепередача собрала 115 000 евро на покупку шагающего робота для больных детей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Шагающий робот.

ФОТО: Tairo Lutter/ Virumaa Teataja.

Традиционная рождественская телепередача «Тепло Рождества» («Jõulusoojus» ) на Kanal 2 в сотрудничестве с Детским фондом Клиники ТУ собрала пожертвования для покупки шагающего робота, который поможет выздороветь детям с проблемами передвижения. Всего было собрано 115 000 евро, пишет Tervis.

В Эстонии проживают сотни детей, которые из-за родовой травмы, инсульта или по другой причине не могут ходить или передвигаются с большим трудом. Шагающий робот поможет детям тренироваться с такой интенсивностью, которую терапевт без помощи техники обеспечить не может. Помощью шагающего робота в Южной Эстонии смогут пользоваться от четырех до шести детей в день.

Стратегический руководитель Детского фонда Кюллике Хейн выразила огромную благодарность всем жертвователям, которые внесли свой вклад в покупку робота.

Шагающий робот стоит около 500 000 евро, деньги для его покупки собирают Клиника Тартуского университета и Детский фонд Клиники.

Если вы хотите внести свой вклад в покупку робота, сделайте пожертвование фонду:

Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond.

Пояснение:  «Jõulusoojus» или «kõnnirobot».

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ