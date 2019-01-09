Ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и физической активностью

Как показали исследования мышей с моделью болезни Альцгеймера, гормон иризин или его белок-предшественник FNDC5, которые вырабатываются в мышцах во время физических упражнений, улучшают память и синаптическую пластичность, передает MedDaily со ссылкой на "N+1". В свою очередь, подавление активности гена белка FNDC5 ухудшает память и синаптическую пластичность, а инъекции иризина в гиппокамп, наоборот, их восстанавливают.