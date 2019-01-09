Названы лекарства, которые ухудшают течение инфекций

Обезболивающие средства вроде аспирина и ибупрофена могут делать опасные супербактерии C.difficile еще более агрессивными. Как передает The Daily Mail, в рамках эксперимента Университета Вандербильта всего пятая часть мышей, получавших нестероидное противовоспалительное средство (индометацин), выживала после контакта с патогеном. При этом выживали 80% грызунов, которые не получали обезболивающие, передает MEDdaily.