Названы лекарства, которые ухудшают течение инфекций

Обезболивающие средства вроде аспирина и ибупрофена могут делать опасные супербактерии C.difficile еще более агрессивными. Как передает The Daily Mail, в рамках эксперимента Университета Вандербильта всего пятая часть мышей, получавших нестероидное противовоспалительное средство (индометацин), выживала после контакта с патогеном. При этом выживали 80% грызунов, которые не получали обезболивающие, передает MEDdaily.
На фоне приема индометацина наблюдалось более серьезное повреждение тканей слепой кишки и более выраженные нарушения в микрофлоре кишечника. Плюс, в печени было немало кишечных бактерий, что говорит о нарушении барьерной функции кишечника. Препарат тормозил активность циклооксигеназы - энзима, который нарушает выработку простагландинов.
Данные вещества выделяются в зоне повреждения для ускорения регенерации. Они также необходимы для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. Известно, что грызунам индометацин давали всего два дня. И даже за столь короткий период показатель смертности возрос с 20% до 80%.