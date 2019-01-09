Полиция взялась за дело родившей после 10 лет комы женщины

29 декабря у пациентки медицинского центра Hacienda Healthcare родился ребенок. Сотрудники учреждения утверждают, что не знали о беременности, пока не начались роды. После несчастного случая, который произошел более 10 лет назад, женщина находится в вегетативном состоянии и не приходит в сознание, поэтому ребенок мог быть зачат лишь в результате изнасилования.