Лекарство от старости оказалось эффективным против легочного фиброза

Ученые впервые решили использовать лекарства от старения на людях с ИЛФ. Дело в том, что идиопатический легочный фиброз – возрастное заболевание, которое развивается из-за утраты организмом функции активно очищаться от старых, отработавших свое клеток. Вместо того, чтобы выводиться, поврежденные клетки сохраняются, копятся и в итоге становятся токсичными для окружающих тканей, провоцируя в них воспаление и опухоли. ИЛФ поражает легкие людей старше 60 лет: в органе дыхания увеличивается объем рубцовой ткани, и в течение примерно пяти лет после начала болезни человек умирает. Фактически единственным видом его лечения является пересадка легких.

В эксперименте с использованием сенолитиков участвовали 14 добровольцев с легочным фиброзом разной степени тяжести. Они получали два препарата из разряда «лекарств от старения» - дазатиниб и кверцетин. Результаты их применения против легочного фиброза оказались очень вдохновляющими.

В частности, ученые сообщили о том, что у добровольцев возникли улучшения в подвижности – она выросла у пациентов с легочным фиброзом более чем на 5%.

«До сих пор ни одна лекарственная терапия не давала подобных результатов при ИЛФ, особенно это касается увеличения расстояния, пройденного за шесть минут», - сообщили исследователи.