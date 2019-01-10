Важно знать: когда боль в шее – признак рака?

По данным Института рака в США, из всех случаев онкологии 4% приходятся на рак шеи и головы. Мужчины страдают такими опухолями в два раза чаще, чем женщины, в большинстве случаев этот рак поражает людей в возрасте старше 50 лет. Чаще всего боль в шее вызвана другими причинами, а не раком, но на всякий случай стоит знать, в каких случаях этот симптом опасен, чтобы как можно быстрее начать лечение.

Все эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, так что, если вы обнаружили какой-то из них у себя, не стоит сразу пугаться. В то же время, это повод пройти обследование у врача. Чаще всего боль в шее вызвана перенапряжением мышц, сидячим положением во время работы или проблемами с позвоночником.