Чт, 10.01.2019
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  • Важно знать: когда боль в шее – признак рака?

Важно знать: когда боль в шее – признак рака?

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Боль в шее.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Боль в шее – довольно обычное явление, которое часто излечивается или проходит само. Однако, если боль не проходит, а становится интенсивнее и длительность эпизодов увеличивается, это может быть симптомом рака, пишет Healthline.

По данным Института рака в США, из всех случаев онкологии 4% приходятся на рак шеи и головы. Мужчины страдают такими опухолями в два раза чаще, чем женщины, в большинстве случаев этот рак поражает людей в возрасте старше 50 лет. Чаще всего боль в шее вызвана другими причинами, а не раком, но на всякий случай стоит знать, в каких случаях этот симптом опасен, чтобы как можно быстрее начать лечение.

Самый частый признак рака шеи – устойчивая отечность, опухоль или язва на шее.

Вот некоторые не столь очевидные симптомы:

  • Белый или красный налет на слизистой оболочке рта, деснах или языке.
  • Необычная боль или кровотечение во рту.
  • Трудности при жевании или глотании.
  • Несвежее дыхание, которому нет объяснения.
  • Боль в горле или лице, которая не проходит.
  • Частые головные боли.
  • Потеря чувствительности в области головы и шеи.
  • Припухлость подбородка.
  • Боль при движениях языка и подбородка.
  • Трудности во время речи.
  • Изменения голоса.
  • Боль или звон в ухе.
  • Трудности при дыхании.
  • Постоянная заложенность носа.
  • Частые носовые кровотечения.
  • Необычные выделения из носа.
  • Боль в верхних зубах.

Все эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, так что, если вы обнаружили какой-то из них у себя, не стоит сразу пугаться. В то же время, это повод пройти обследование у врача. Чаще всего боль в шее вызвана перенапряжением мышц, сидячим положением во время работы или проблемами с позвоночником.

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