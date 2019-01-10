Важно знать: когда боль в шее – признак рака?

Боль в шее – довольно обычное явление, которое часто излечивается или проходит само. Однако, если боль не проходит, а становится интенсивнее и длительность эпизодов увеличивается, это может быть симптомом рака, пишет Healthline.
По данным Института рака в США, из всех случаев онкологии 4% приходятся на рак шеи и головы. Мужчины страдают такими опухолями в два раза чаще, чем женщины, в большинстве случаев этот рак поражает людей в возрасте старше 50 лет. Чаще всего боль в шее вызвана другими причинами, а не раком, но на всякий случай стоит знать, в каких случаях этот симптом опасен, чтобы как можно быстрее начать лечение.
Самый частый признак рака шеи – устойчивая отечность, опухоль или язва на шее.
Вот некоторые не столь очевидные симптомы:
- Белый или красный налет на слизистой оболочке рта, деснах или языке.
- Необычная боль или кровотечение во рту.
- Трудности при жевании или глотании.
- Несвежее дыхание, которому нет объяснения.
- Боль в горле или лице, которая не проходит.
- Частые головные боли.
- Потеря чувствительности в области головы и шеи.
- Припухлость подбородка.
- Боль при движениях языка и подбородка.
- Трудности во время речи.
- Изменения голоса.
- Боль или звон в ухе.
- Трудности при дыхании.
- Постоянная заложенность носа.
- Частые носовые кровотечения.
- Необычные выделения из носа.
- Боль в верхних зубах.
Все эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, так что, если вы обнаружили какой-то из них у себя, не стоит сразу пугаться. В то же время, это повод пройти обследование у врача. Чаще всего боль в шее вызвана перенапряжением мышц, сидячим положением во время работы или проблемами с позвоночником.