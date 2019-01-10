Кивиылиский центр здоровья прикарманил пособия одиноких пенсионеров

Государство решило в 2017 году выплатить одиноко проживающим пенсионерам дополнительное пособие в размере 115 евро. Это пособие предусматривалось также для людей, живущих в домах попечения. Правление же Кивиылиского центра здоровья решило не выплачивать пособие людям.

Если в 2018 году пособие выплатили тем, кому оно полагалось, или оставили его — с согласия людей — для покрытия прочих расходов, например, на лечение зубов, то в 2017 году люди не имели возможности высказаться об использовании этих денег. «Тогда решили, что поскольку использовать пособие для оплаты услуги по уходу нельзя, то купим на эти деньги гигиенические принадлежности, но выплачивать их не станем», — сказала бухгалтер центра здоровья Велли Райк, по словам которой имело место решение руководителя и социальных работников.

Хотя список получателей пособия был длиннее, выплатили его только двум человекам. Речь шла о людях с пропиской в Люганузеской волости. Те же, чье место жительство в Кивиыли, пособия не получили.

В 2018 году список людей, имеющих право на пособие, оказался еще длиннее, однако выплатили его всем пожелавшим этого. Исключением стали те, кто сам захотел приберечь эту сумму на непредвиденные расходы, например, на лечение зубов.

На то, что дома попечения и социальные работники неправильно истолковывают поддержку для одиноко проживающих пенсионеров и деньги используются нецелесообразно, канцлер юстиции обратила внимание еще в начале 2018 года. «К сожалению, в местных самоуправлениях это стало традицией, когда для покрытия собственного участия в оплате места в доме попечения удерживают до 95% пенсии и прочих доходов человека. В результате у пенсионеров каждый месяц остается от нескольких евро до пары десятков на те расходы, которые большей частью не включены в услуги дома попечения. Эти деньги часто тратятся на покупку очков и рецептурных лекарств, а также на необходимые услуги здравоохранения (например, на лечение зубов и физиотерапию), которые не компенсируются Больничной кассой полностью», — говорилось в обращении канцлера юстиции.

По данным канцлера юстиции, некоторые самоуправления причислили пособие одиноко проживающего пенсионера ко всем прочим доходам пожилого человека (в основном это пенсия по старости), на основании которых оценивается его экономическое положение и определяется собственное участие в плате за место в доме попечения. Таким образом, проживающие в доме попечения одинокие люди остаются без предусмотренного для них законом дополнительного дохода.

По словам председателя совета ЦУ «Кивиылиский центр здоровья» Андреа Эйхе, совет не был в курсе решения не выплачивать деньги и оставить их для покрытия других расходов. «На сегодня тогдашний руководитель центра должность покинул и спрашивать уже не с кого», — сказал он.