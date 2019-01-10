Подделка лекарств в Европе больше не пройдет

Система позволит контролировать лекарства на каждой ступени их доставки, что перекроет доступ на европейские рынки подделок. Произведенные до вступления системы в силу препараты можно продавать без элементов безопасности до тех пор, пока срок их годности не истечет. Позднее все рецептурные лекарства будут продаваться только с этими элементами, что касается безрецептурных препаратов, то обезопасят только омепразол, который имеет высокий риск подделывания.

На рынок поступает все больше поддельных лекарств

«Продажа поддельных лекарств – растущая проблема во всем мире, все чаще их стали находить в Европе. Такие лекарства могут содержать неправильные действующие вещества или вообще не содержать их, они могут быть произведены из веществ плохого качества, производиться и храниться в непроверяемых условиях. Такая продукция несет серьезную опасность для здоровья человека, поскольку не вылечивает болезнь, против которой предназначена, может вызвать серьезные побочные эффекты, в худшем случае – опасные для жизни», - говорит руководитель отдела лекарств Министерства социальных дел Эдда Лопадо. Отделить фальшивые лекарства от настоящих трудно даже специалистам, поскольку внешне они могут не отличаться друг от друга, утверждает Лопато.

Половина продающихся в интернете лекарств – фальшивки

По оценке ВОЗ, среди всех лекарств на мировом рынке примерно 10% - подделки. Точные данные на этот счет собрать сложно, но известно, что в развитых странах доля фальшивок составляет около 1%, а в развивающихся – более 10%.

Что касается интернет-продаж, то более чем в 50% случаях покупатель получил не то, на что рассчитывал. В Эстонии в законной цепи закупок лекарств был раскрыть только один подобный случай: сам препарат был настоящим, но сертификаты качества – фальшивыми.

Подлинность подтвердит элемент безопасности