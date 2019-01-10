Подделка лекарств в Европе больше не пройдет

В феврале по всей Европе начнет действовать система проверки подлинности лекарств, к которой постепенно будут приспособлены новые элементы безопасности всех продающихся в Эстонии рецептурных препаратов, пишет Tervis.
Система позволит контролировать лекарства на каждой ступени их доставки, что перекроет доступ на европейские рынки подделок. Произведенные до вступления системы в силу препараты можно продавать без элементов безопасности до тех пор, пока срок их годности не истечет. Позднее все рецептурные лекарства будут продаваться только с этими элементами, что касается безрецептурных препаратов, то обезопасят только омепразол, который имеет высокий риск подделывания.
На рынок поступает все больше поддельных лекарств
«Продажа поддельных лекарств – растущая проблема во всем мире, все чаще их стали находить в Европе. Такие лекарства могут содержать неправильные действующие вещества или вообще не содержать их, они могут быть произведены из веществ плохого качества, производиться и храниться в непроверяемых условиях. Такая продукция несет серьезную опасность для здоровья человека, поскольку не вылечивает болезнь, против которой предназначена, может вызвать серьезные побочные эффекты, в худшем случае – опасные для жизни», - говорит руководитель отдела лекарств Министерства социальных дел Эдда Лопадо. Отделить фальшивые лекарства от настоящих трудно даже специалистам, поскольку внешне они могут не отличаться друг от друга, утверждает Лопато.
Половина продающихся в интернете лекарств – фальшивки
По оценке ВОЗ, среди всех лекарств на мировом рынке примерно 10% - подделки. Точные данные на этот счет собрать сложно, но известно, что в развитых странах доля фальшивок составляет около 1%, а в развивающихся – более 10%.
Что касается интернет-продаж, то более чем в 50% случаях покупатель получил не то, на что рассчитывал. В Эстонии в законной цепи закупок лекарств был раскрыть только один подобный случай: сам препарат был настоящим, но сертификаты качества – фальшивыми.
Подлинность подтвердит элемент безопасности
Согласно новым требованиям, производитель лекарства должен будет устанавливать на упаковку элементы безопасности: 2D-код и устройство, препятствующее нарушению целостности упаковки, например, наклейку. Также будет создана общеевропейская база данных, в которую производители будут вносить информацию о своих элементах безопасности. Именно эта база поможет аптекарям и оптовым продавцам убедиться в подлинности лекарств, проведя по ним сканером.