Самоотвержение, чистота души и помыслов: врачом года стал хирург Юри Терас

«Юри Тераса можно идеально охарактеризовать цитатой Антона Павловича Чехова, которая гласит, что профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов, - сказал министр социальной защиты Кайа Ива. - Именно о таком враче мечтает каждый пациент. О враче, который является экспертом в своей области, призванием которого является помощь людям как на родине, так и в гуманитарных миссиях, и цель которого заключается в обеспечении равного высокого уровня лечения по всей Эстонии. Юри Терас, с его твердыми взглядами и рациональными предложениями, помог выявить слабые места в организации процесса лечения и улучшить их».

Руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд отметил, что в этом году в качестве кандидатов было выдвинуто очень много семейных врачей, и это говорит о том, что люди довольны работой своих семейных врачей. «Также были представлены и профильные специалисты, и принятие финального решения в очередной раз было очень непростым. Делая свой выбор, мы с членами жюри конкурса учли и дополнительные факторы. Например, помимо того, что др Юри Терас является известным врачом и очень хорошим хирургом, он вел активную деятельность в миссиях в Африке и в Азии, что произвело впечатление на жюри»,- сказал Мерилинд.

Врач года Юри Терас отметил, что потребность в признании есть у всех, особенно у хирургов, которые, как известно, тщеславные люди. «У меня много хороших коллег, которые незаслуженно остались в тени – они все достойны стать врачами года».

Говоря о своей работе, Юри Терас отметил, что она приносит ему много радости. «Без острой потребности работать со скальпелем, нельзя стать хирургом. Мне повезло, у меня были бесценные учителя, а также достойные и доброжелательные коллеги, которые помогали как в хорошем, так и в плохом. За последние десять лет мне посчастливилось побывать в миссиях в различных развивающихся странах, познать беды и страдания, а также радости третьего мира, и понять, что на мировом уровне Эстония является несравненным и прекрасным государством».

Выдвигать кандидатуры на звание Врача года могли все пациенты на портале медицинских новостей www.arst.ee; окончательный выбор из числа кандидатов сделало жюри, в состав которого входили министр социальной защиты Кайя Ива, семейный врач Ээро Мерилинд, научный руководитель кардиологического центра Северо-эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа и ученый, занимающийся вопросами здоровья, Ану Касмел. В этом году Врача года избирали в 17-й раз.