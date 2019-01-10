Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции

Около 167 пассажиров, путешествующих по Карибским островам на корабле Oasis of the Seas компании Royal Caribbean, подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно, пока им не окажут срочную медицинскую помощь.

«Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта. Тем временем мы стараемся привлечь больше медиков и всеми силами минимизируем вероятность возникновения дальнейших осложнений», — пояснил представитель компании Royal Caribbean Оуэн Торрес.

В июне отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. В течение пяти дней судно с 2,5 тысячи пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые пассажиры не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.