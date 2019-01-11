Благодаря проекту «Сестры назад в здравоохранение» в сферу медицины вернулись около 100 медсестер

Таллиннская высшая школа здравоохранения по заказу министерства социальных дел провела в этом году уже четвертые по счету курсы для сестер на базе проекта. Цель курсов – подготовить сестер к работе по специальности, которые долгое время работали вне сферы здравоохранения. В этом году обучение прошли 26 сестер, 21 из которых успешно сдали как теоретическую, так и практическую части экзамена. На базе сданных экзаменов сестры будут занесены в регистр работников здравоохранения, что позволит им официально работать медицинскими сестрами.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, медицинские сестры играют ключевую роль в сфере здравоохранения. «Роль медицинских сестер и их ответственность в здравоохранении растет и вместе с тем на них повышается спрос. Медицинские сестры нужны как в центрах здоровья первичного уровня, так и в сфере самостоятельной сестринской помощи. Для обеспечения роста количества медицинских сестер уделяется внимание как учебной, так и рабочей среде сестер. Начатый в 2015 году проект „Сестры назад в здравоохранение“ – это также один из шагов к привлечению людей в сферу здравоохранения», – сказала Рийна Сиккут.

«Сестры назад в здравоохранение» – это теоретические и практические курсы, благодаря которым в сферу здравоохранения могут вернуться те сестры, которые не работали по специальности и не были внесены в список работников здравоохранения. Обучение помогает дополнить и освежить у сестер уже имеющиеся знания в области сестринского дела, а также подготавливает их ко сдаче экзамена.

Как отметила заведующая кафедрой сестринского дела таллиннской высшей школы здравоохранения Кристи Пуусепп, проект прошел успешно. «За четыре года мы помогли вернуть в здравоохранение 91 медицинскую сестру, которые на протяжении многих лет были заняты в других сферах, но которые теперь решили вернуться к полученной ранее специальности. Среди учеников были, например, люди из финансового сектора или секторов продажи и обслуживания, а также многих других секторов. Полугодовой курс помог освежить знания и навыки учеников, а также вернуть необходимые для медицинской сестры уверенность и умения. И особенно приятно то, что участники курса родом из разных уголков Эстонии и таким образом курс положительно повлиял на все эстонские регионы, в то время как каждая медицинская сестра очень важна для каждого региона», – сказала Кристи Пуусепп.

По словам Пуусепп, опросы трех выпусков показывают, что 85% из ответивших по-прежнему работают медицинскими сестрами. «Прошедшие курс сестры доказали, что они остались верны своему призванию», – добавила Кристи Пуусепп.