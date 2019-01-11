Вопрос читателя: должен ли работодатель закрыть комнату для курения, если дым распространяется по всему зданию?

На вопросы ответила глава пресс-службы Трудовой инспекции Яна Розенфельд:

Ограничения на употребление табачных изделий установлены в 29 статье Закона о табаке, где перечислены помещения, в которых курение запрещено: производственные и складские помещения предприятий, торговые залы магазинов и т.д. Если этого помещение нет в данной статье, то, согласно статье 30 того же закона, вопрос о разрешении курения в помещении или на ограниченном участке земли решает его владелец. Это означает, что у работодателя есть право решать, позволяет ли он работникам курить на территории предприятия. И если он не желает, чтобы работники курили, то у него нет обязанности организовать условия для курения. Однако если место для курения все же организовано, то работодатель обязан обеспечить, чтобы это не угрожало другим работникам. Работодатель должен создать работникам безопасные и здоровые условия труда, и, конечно, если работник вынужден быть в роли пассивного курильщика, ни о какой безопасности речи не идет.

В то же время, работодатель не может запретить работникам вне территории своего предприятия. Так что стоит взвесить возможность урегулирования этой проблемы правилами внутреннего распорядка.

Таким образом, можно сказать, что работодатель может создать место или помещение для курения, но такой обязанности у него нет. Если место для курения создано, оно должно соответствовать всем нормам, то есть дым не должен распространяться на другие помещения.