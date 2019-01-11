Вопрос читателя: должен ли работодатель закрыть комнату для курения, если дым распространяется по всему зданию?

«У нас в рабочем помещении очень плохая вентиляция, дышать нечем. При этом в нашем здании есть комната для курения, из которой идет дым на все этажи. Я, как некурящий человек, плохо себя чувствую от этого навязчивого запаха. Мое мнение разделяют и коллеги, говорили директору о проблеме, он ответил, что в данный момент не может ее решить. Регулирует ли закон наличие и условия создания помещений для курения на рабочем месте? Из чьих интересов должен исходить работодатель – курящих или некурящих? Можем ли мы потребовать закрыть комнату? И еще хотелось бы спросить о том, какие права есть у работников, я слышала, что можно каждые два часа вставать от компьютера на 15 минут, так ли это?» - задает вопрос читательница Rus.Postimees.
На вопросы ответила глава пресс-службы Трудовой инспекции Яна Розенфельд:
Ограничения на употребление табачных изделий установлены в 29 статье Закона о табаке, где перечислены помещения, в которых курение запрещено: производственные и складские помещения предприятий, торговые залы магазинов и т.д. Если этого помещение нет в данной статье, то, согласно статье 30 того же закона, вопрос о разрешении курения в помещении или на ограниченном участке земли решает его владелец. Это означает, что у работодателя есть право решать, позволяет ли он работникам курить на территории предприятия. И если он не желает, чтобы работники курили, то у него нет обязанности организовать условия для курения. Однако если место для курения все же организовано, то работодатель обязан обеспечить, чтобы это не угрожало другим работникам. Работодатель должен создать работникам безопасные и здоровые условия труда, и, конечно, если работник вынужден быть в роли пассивного курильщика, ни о какой безопасности речи не идет.
В то же время, работодатель не может запретить работникам вне территории своего предприятия. Так что стоит взвесить возможность урегулирования этой проблемы правилами внутреннего распорядка.
Таким образом, можно сказать, что работодатель может создать место или помещение для курения, но такой обязанности у него нет. Если место для курения создано, оно должно соответствовать всем нормам, то есть дым не должен распространяться на другие помещения.
Что касается второй части вопроса, то работодатель должен так организовать работу, чтобы работодатель мог для предотвращения перенапряжений глаз и других недугов отвлекаться от работы с компьютером на другие задачи. Если это невозможно, то работник должен периодически делать паузы в работе. Длительность таких пауз должна составлять как минимум 10% от времени работы за компьютером. Это значит, что если пауза происходит ежечасно, то длиться она должна шесть минут. То есть, через 54 минуты работы должны следовать шесть минут отдыха. Таким образом, если работник проводит за компьютером восемь часов в день, то он должен отдыхать 48 минут. Это время нельзя использовать разово, все 48 за один раз, это должны быть регулярные перерывы.