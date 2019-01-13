В январе люди ищут в Google информацию о веганстве намного чаще, чем обычно.
Диеты, основанные на растительной пище, очень востребованы в начале года, когда люди пытаются устраивать "веганский январь" или, по-английски, Veganuary (то есть Vegan January). Так что не удивительно, что именно в это время года возникает так много вопросов о веганстве.
Веганство - строгая форма вегетарианства, полностью исключающая потребление продуктов животного происхождения.
Существуют другие близкие к вегетарианству диеты и жизненные философии:
- Пескетарианство - отказ от употребления в пищу мяса теплокровных. Допускается употребление в пищу рыбы, крабов и моллюсков.
- Поллотарианство - это питание, исключающее употребление в пищу красного мяса. При этом допускаются мясо птицы, рыба, а также яйца и молоко.
- Флекситарианизм - преимущественно растительная диета, допускающая потребление мяса. Флекситарианцы стремятся есть как можно меньше мяса, но полностью не исключают его из своего рациона.
- Фриганизм - стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют свалки, мусорные контейнеры и прочие места, где можно найти отходы цивилизации.
- Фрукторианство - питание плодами растений, преимущественно сырыми - как фруктами и ягодами, так и плодовыми овощами, без добавления орехов, бобовых, зерновых и семян. Фрукторианцы едят только ту пищу, ради которой растения не нужно уничтожать.
- Лакто-ово-вегетарианство (происходит от латинских слов: lacto - молоко, ovo - яйцо, vege - растительность). Диета допускает употребление в пищу молока и молочных продуктов, яиц и любых продуктов растительного происхождения. Исключаются мясо, птица, рыба или морепродукты.
Предлагаем вам ответы на самые популярные вопросы о веганстве.
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Почему веганов называют веганами?
Веган - это человек, который воздерживается от использования и употребления в пищу товаров и продуктов животного происхождения.
Этот термин был введен в обращение в сороковые годы 20 века по инициативе основателя Британского общества веганов Дональда Уотсона как слово, описывающее немолочных вегетарианцев.
"Большинство обозначений, таких как пескетарианец, фриган и лакто-ово-вегетарианец, созданы для того, чтобы идентифицировать способ питания, в то время как веганство связано не только с едой, это принцип жизни, направленный на сокращение любого вида эксплуатации животных", - объясняет Рауль из The Vegan Corner, первого профессионального канала кулинарии на YouTube, полностью посвященного растительной кухне.
"Распространенная ошибка - думать, что веган - это просто тот, кто не употребляет продукты животного происхождения, поскольку в реальности все сложнее", - говорит он.
Как веганы получают кальций и белок?
С юных лет нам вдалбливают, что кальций делает наши кости крепче.
Обычно кальций ассоциируется с продуктами животного происхождения, например, с молоком или йогуртом.
Если вы планируете перейти на растительную диету, вам нужно запастись такими продуктами как салат, руккола, петрушка и капуста, а также теми, которые вы обычно не покупаете: бобы эдамаме или сушеный инжир.
Пробующие вегетарианство часто волнуются по поводу того, достаточно ли в их рационе белка.
Но сейчас есть большой выбор содержащих белок продуктов, например, орехи, семена или протеиновые батончики.
Не забывайте про продукты из цельного зерна: вы можете придумать вкусное белковое меню, сочетая коричневый рис с бобовыми, такими как нут и чечевица.
В наши дни вы сможете даже приготовить пасту из чечевицы. Бобовые всех видов также могут быть хорошим источником белка, а еще - соевые продукты, такие как тофу и темпе. Вариантов много.
Но веганы рискуют недополучить необходимые питательные вещества, в которых нуждается организм - например, витамин B12, который содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому так важно планировать свой рацион.
Как веганы относятся к домашних животным?
На этот вопрос нет определенного ответа.
Эми Кеннеди, 21-летняя веган из Эссекса поделилась в интервью с Би-би-си: "Я думаю, что домашние животные - это очень размытая область для веганства, причина в том, как именно они приобретаются. Я лично против домашних животных, которые приобретаются через зоомагазины".
"Если вы спасаете животное и обладаете всеми необходимыми средствами и способностями, чтобы содержать его счастливым и здоровым, то я не вижу проблем", - говорит она.
Рауль из The Vegan Corner говорит, что не верит веганским кампаниям против домашних животных, но все зависит от того, как с ними обращаются.
"Например, держать птичку или хомяка в маленькой клетке круглые сутки для собственного удовольствия я лично не считаю правильным. Сейчас у меня нет домашних животных, но раньше были собаки. И я всегда старался, чтобы нам хорошо жилось вместе".
Как веганы готовят торты и пироги?
Яйца, молоко, мука, сахар, масло, шоколад.
Все эти привычные ингредиенты для приготовления пирогов являются веганскими или доступны в веганской форме. Кроме яиц.
Многие веганы любят использовать заменители яиц, которые легко приготовить в домашних условиях. Типичные заменители - бананы, льняное семя, яблочное пюре или семена чиа.
Веганы против шерсти?
По словам Рауля, многие веганы выступают против использования шерсти животных, потому что шерсть получают путем разведения овец с единственной целью: стричь.
Эми говорит, что она против одежды из шерсти. "Потому что это нехорошо - носить пальто, по сути сделанное из животного", - говорит она.
"Если вы решили стать веганом и у вас есть вещи, которые содержат продукты животного происхождения, - советует она, - их лучше передарить кому-нибудь, чтобы не тратить попусту полезную для кого-то вещь".
Веганы более здоровы?
Согласно данным недавних исследований, сравнивавших здоровье вегетарианцев и веганов со здоровьем мясоедов, первые обладают более крепким здоровьем.
Авторы исследования пришли к выводу, что у веганов ниже риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
При этом растительное питание не означает, что вы непременно проживете дольше.
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24-летняя Софи Блейкли из Сэлфорда рассказала Би-би-си, что с января практикует вегетарианство и поэтому лучше осознает, что она ест. Она делает это, потому что образ жизни без мяса и продуктов животного происхождения, на ее взгляд, более этичный.
"Я думаю, что некоторые веганские диеты более полезны, например, сырая веганская диета и чистая веганская диета. Но вокруг по-прежнему много нездоровой пищи, подходящей для веганов, так что рацион действительно зависит от предпочтений человека", - заключает она.