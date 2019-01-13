Овощи. Иллюстративное фото. ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

В январе люди ищут в Google информацию о веганстве намного чаще, чем обычно.

Диеты, основанные на растительной пище, очень востребованы в начале года, когда люди пытаются устраивать "веганский январь" или, по-английски, Veganuary (то есть Vegan January). Так что не удивительно, что именно в это время года возникает так много вопросов о веганстве.

Веганство - строгая форма вегетарианства, полностью исключающая потребление продуктов животного происхождения.

Существуют другие близкие к вегетарианству диеты и жизненные философии:

Пескетарианство - отказ от употребления в пищу мяса теплокровных. Допускается употребление в пищу рыбы, крабов и моллюсков.

Поллотарианство - это питание, исключающее употребление в пищу красного мяса. При этом допускаются мясо птицы, рыба, а также яйца и молоко.

Флекситарианизм - преимущественно растительная диета, допускающая потребление мяса. Флекситарианцы стремятся есть как можно меньше мяса, но полностью не исключают его из своего рациона.

Фриганизм - стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют свалки, мусорные контейнеры и прочие места, где можно найти отходы цивилизации.

Фрукторианство - питание плодами растений, преимущественно сырыми - как фруктами и ягодами, так и плодовыми овощами, без добавления орехов, бобовых, зерновых и семян. Фрукторианцы едят только ту пищу, ради которой растения не нужно уничтожать.

Лакто-ово-вегетарианство (происходит от латинских слов: lacto - молоко, ovo - яйцо, vege - растительность). Диета допускает употребление в пищу молока и молочных продуктов, яиц и любых продуктов растительного происхождения. Исключаются мясо, птица, рыба или морепродукты.

Предлагаем вам ответы на самые популярные вопросы о веганстве.

Почему веганов называют веганами?

Веган - это человек, который воздерживается от использования и употребления в пищу товаров и продуктов животного происхождения.

Этот термин был введен в обращение в сороковые годы 20 века по инициативе основателя Британского общества веганов Дональда Уотсона как слово, описывающее немолочных вегетарианцев.

"Большинство обозначений, таких как пескетарианец, фриган и лакто-ово-вегетарианец, созданы для того, чтобы идентифицировать способ питания, в то время как веганство связано не только с едой, это принцип жизни, направленный на сокращение любого вида эксплуатации животных", - объясняет Рауль из The Vegan Corner, первого профессионального канала кулинарии на YouTube, полностью посвященного растительной кухне.

"Распространенная ошибка - думать, что веган - это просто тот, кто не употребляет продукты животного происхождения, поскольку в реальности все сложнее", - говорит он.

Как веганы получают кальций и белок?

С юных лет нам вдалбливают, что кальций делает наши кости крепче.

Обычно кальций ассоциируется с продуктами животного происхождения, например, с молоком или йогуртом.

Если вы планируете перейти на растительную диету, вам нужно запастись такими продуктами как салат, руккола, петрушка и капуста, а также теми, которые вы обычно не покупаете: бобы эдамаме или сушеный инжир.

Пробующие вегетарианство часто волнуются по поводу того, достаточно ли в их рационе белка.

Но сейчас есть большой выбор содержащих белок продуктов, например, орехи, семена или протеиновые батончики.

Не забывайте про продукты из цельного зерна: вы можете придумать вкусное белковое меню, сочетая коричневый рис с бобовыми, такими как нут и чечевица.

В наши дни вы сможете даже приготовить пасту из чечевицы. Бобовые всех видов также могут быть хорошим источником белка, а еще - соевые продукты, такие как тофу и темпе. Вариантов много.

Но веганы рискуют недополучить необходимые питательные вещества, в которых нуждается организм - например, витамин B12, который содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому так важно планировать свой рацион.

Как веганы относятся к домашних животным?

На этот вопрос нет определенного ответа.

Эми Кеннеди, 21-летняя веган из Эссекса поделилась в интервью с Би-би-си: "Я думаю, что домашние животные - это очень размытая область для веганства, причина в том, как именно они приобретаются. Я лично против домашних животных, которые приобретаются через зоомагазины".

"Если вы спасаете животное и обладаете всеми необходимыми средствами и способностями, чтобы содержать его счастливым и здоровым, то я не вижу проблем", - говорит она.

Рауль из The Vegan Corner говорит, что не верит веганским кампаниям против домашних животных, но все зависит от того, как с ними обращаются.

"Например, держать птичку или хомяка в маленькой клетке круглые сутки для собственного удовольствия я лично не считаю правильным. Сейчас у меня нет домашних животных, но раньше были собаки. И я всегда старался, чтобы нам хорошо жилось вместе".

Как веганы готовят торты и пироги?

Яйца, молоко, мука, сахар, масло, шоколад.

Все эти привычные ингредиенты для приготовления пирогов являются веганскими или доступны в веганской форме. Кроме яиц.

Многие веганы любят использовать заменители яиц, которые легко приготовить в домашних условиях. Типичные заменители - бананы, льняное семя, яблочное пюре или семена чиа.

Веганы против шерсти?

По словам Рауля, многие веганы выступают против использования шерсти животных, потому что шерсть получают путем разведения овец с единственной целью: стричь.

Эми говорит, что она против одежды из шерсти. "Потому что это нехорошо - носить пальто, по сути сделанное из животного", - говорит она.

"Если вы решили стать веганом и у вас есть вещи, которые содержат продукты животного происхождения, - советует она, - их лучше передарить кому-нибудь, чтобы не тратить попусту полезную для кого-то вещь".

Веганы более здоровы?

Согласно данным недавних исследований, сравнивавших здоровье вегетарианцев и веганов со здоровьем мясоедов, первые обладают более крепким здоровьем.

Авторы исследования пришли к выводу, что у веганов ниже риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

При этом растительное питание не означает, что вы непременно проживете дольше.

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24-летняя Софи Блейкли из Сэлфорда рассказала Би-би-си, что с января практикует вегетарианство и поэтому лучше осознает, что она ест. Она делает это, потому что образ жизни без мяса и продуктов животного происхождения, на ее взгляд, более этичный.